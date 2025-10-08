FLORIN VERIGEANU, PREȘEDINTELE ECHIPEI DE HANDBAL SCM RÂMNICU VÂLCEA, SUSPENDAT ȘASE ETAPE!

⚠️În principal pentru gestul din fotografiile de mai jos, Florin Verigeanu, președintele secției de handbal SCM Râmnicu Vâlcea, a fost suspendat șase etape, sancțiune la care s-a adăugat o amendă de 5000 lei, conform hotărârii Comisiei Centrale de Disciplină a FRH, din 7 octombrie 2025.

➡️Evenimentele s-au petrecut la partida SCM Râmnicu Vâlcea – HC Zalău, din etapa 4 a Ligii Florilor. Florin Verigeanu i-a dat peste mână lui Gheorghe Tadici contestând, în manieră proprie, atitudinea sfidătoare a antrenorului zălăuan față de arbitraj și, cumva, față de public. Indiferent însă de comportamentul lui Tadici, pe care-l cunoaștem cu toții, nu avea ce căuta acolo Florin Verigeanu. Nu ai de ce să cobori tu, ditamai președintele unei echipe dintr-un oraș care înseamnă mult în handbalul românesc, nu ai de ce să cobori din înaltul sălii ca să-ți rezolvi animozitățile cu Tadici. Și să-i dai peste mână. Mai ales când știi că ai mai fost penalizat pentru același fapt. Și că pui în pericol interesul și imaginea clubului. Nu se face așa ceva ! Nu este în regulă!

➡️Pe altă parte, sancțiunea Comisiei de Disciplină pare exagerată. Măcar prin comparație cu cea pe care a primit-o George Buricea, antrenorul Timișoarei, în aceeași zi. La fel, șase etape și 5000 lei. Recidiviști amândoi, aflăm din procesele verbale, acțiunile lor nu sunt deloc asemănătoare, astfel încât Comisia să concluzioneze aceeași pedeapsă. „Lovirea antrenorilor (care mai mulți antrenori? – n.a.)”, înseamnă, de fapt, că Verigeanu îi dă peste degetul arătător al lui Tadici, cu care acesta îl arăta. Să fim serioși, e mai degrabă un „Du-te, băi, de aici” sau „Pleacă, băi, de aici”, decât cu adevărat „lovire”, așa cum motivează Comisia, apelând la regulamentul disciplinar. Pe când atitudinea lui Buricea ne arată un veritabil asalt asupra unui jucător de pe banca proprie. În formă continuată chiar, cum s-ar zice. Dacă nu au fost alte considerente în judecarea identică a unor faze diferite ca intensitate și durată, dar fără a fi menționate în decizii, atunci cântarul dreptății Comisiei de Disciplină a FRH pare că este nepotrivit.