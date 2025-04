SCM Râmnicu Vâlcea joacă astăzi a patra partidă din play-off-ul Ligii III, seria 8.

Vâlcenii vor evolua pe Stadionul Central din Bradu contra echipei AS Pitești, în calitate de unică echipă neînvinsă a Ligii III. 24 de puncte despart cele două formații în clasament, Vâlcea – 55 vs AS Pitești – 21. În precedentele trei partide, a fost 4-0, 2-0, 3-1 pentru SCM. Pentru jucătorii lui Eugen Beza, calificați matematic la baraj și viitori câștigători de play-off, toate partidele au rolul de a roda echipa, după transferurile din iarnă, de a o pregăti pentru barajul de promovare.

Astăzi, din ceea ce pare a fi echipa-tip, sigur va lipsi Dodoi, în timp ce Rusu și Zaharia sunt incerți. Portarul Găgeatu este anunțat indisponibil pentru o perioadă mai mare de timp.

Partida va începe la orele 17,00.

Foto – Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea pagina fb