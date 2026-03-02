A luat foc o seră!

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, în cursul nopții, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un solar, în municipiul Râmnicu Vâlcea, cartier Râureni.

S-au deplasat de urgență la locul evenimentului, forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Incendiul a fost localizat și lichidat, în limitele găsite.

Au ars 150 de mp de folie și 2 mc de lemn de foc și s-a degradat o sobă metalică.

Au fost salvate o casă de locuit și alte două solarii iar incidentul nu s-a soldat cu victime.

Cauza probabilă a incendiului este un coș de fum amplasat necorespunzător.