SCM RÂMNICU VÂLCEA S-A REUNIT LUNI PENTRU PREGĂTIREA STARTULUI LIGII 2.

ACTUALIZARE PE LOTUL DE JUCĂTORI

Lotul echipei de fotbal SCM Râmnicu Vâlcea s-a reunit luni, 15 iunie, la stadionul din Zăvoi, evident într-o structură nouă. A început pregătirea pentru noul sezon al Ligii 2, acolo unde a promovat cu brio, cu antrenament de la ora 18.

➡️Sub comanda antrenorului Constantin Schumacher, s-au adunat 18 jucători care au pus umărul la ascensiunea în eșalonul secund. Lor li s-au adăugat 8 jucători noi confirmați până în acest moment.

➡️Sunt foarte aproape de finalizare alte două transferuri, unul pentru postul de atacant, celălalt pentru poziția de fundaș dreapta.

➡️Pe de altă parte, nu vor mai continua cu SCM zece jucători care, de asemenea, au ajutat echipa în sezonul trecut. Un gând bun către toți cei care vor pleca, pentru ceea ce au făcut la Vâlcea. Și în special pentru Florin Pīrvu și Ovidiu Popescu, doi dintre cei cu care, la Focșani, acum doi ani, într-un baraj pierdut, Vâlcea punea, de fapt, prima cărămidă pentru promovarea de astăzi. La fel, pentru Bogdan Rusu și Alexandru Zaharia, măcar pentru golurile din barajul de anul trecut, cu Bistrița.

⬇️Toate mișcările de jucători, până astăzi, în foto de mai jos.

➡️Revenind la startul pregătirilor, vor fi deja zile cu două antrenamente, în perioada luni-vineri a acestei săptămâni.

📌Sâmbătă, 20 iunie, primul amical al verii. SCM Râmnicu Vâlcea – Viitorul Budești, ora 10,00, pe „1 Mai”, cu intrarea liberă.

➡️Sezonul Ligii 2 începe pe 1 august. Cel mai probabil, „țintarul” celor 21 de etape va fi stabilit după 15 iulie.