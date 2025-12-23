483 locuri de muncă vacante, în județul Vâlcea

Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, sunt disponibile 483 locuri de muncă vacante în județul Vâlcea.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat – diverse domenii (86), operatori – diverse domenii de activitate (60), dulgher(exclusiv restaurator) (31), manipulant mărfuri (19), montator subansamble (18), mecanic (16), inginer – diverse domenii (16), vopsitor (15), conducător auto transport rutier mărfuri (14), lucrător comercial (13), reprezentant comercial (11), electrician – diverse domenii (11), lucrător sortator deșeuri reciclabile (10), bucătar (9), lăcătuș mecanic (9), sudor (9), tehnician – diverse domenii (8), confecționer tâmplărie (7), ajutor bucătar (6), ciontolitor tranșator carne (6), fierar betonist (6), agent de securitate (5), barman (5), forjor-matrițer (5), șofer (5), infirmier/infirmieră (3), administrator societate comercială, agent de turism, agent de vânzari, asistent medical balneofiziokinetoterapie, asistent medical generalist, camionagiu, consilier juridic, consilier/expert/inspector/referent/economist, controlor calitate, croitor, educator specializat, excavatorist excavatoare mare capacitate, fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte, frezor universal, functionar administrativ, gestionar depozit, instalator apa, canal, încasator si cititor contoare, îngrijitor animale, îngrijitor cladiri, kinetoterapeut, lacatus constructii metalice si navale, macaragiu, maistru constructii civile, industriale si agricole, manager financiar, manager marketing (tarife, contracte, achizitii), maseur, masinist la masini pentru terasamente (ifronist), medic specialist, ospatar (chelner), patiser, pedagog scolar, profesor în învatamântul gimnazial, sef serviciu, vopsitor industrial, etc.