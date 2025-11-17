Deputatul Eugen Neață insistă pentru a elimina cauza, nu efectul violenței domestice

• prima palmă trebuie pedepsită, nu acceptată!

Și ca rezultat al ultimilor evenimente de violență extremă care s-au petrecut în diferite zone ale țării, continuă seria inițiativelor legislative în Parlamentul României destinate femeilor aflate în pericol din cauza violenței exercitate de parteneri asupra lor. Ultima dintre normele votate în plenul Camerei Deputaților dă posibilitatea deschiderii unei acțiuni judecătorești fără obligația de a plăti taxa de timbru, înlesnire la care pot apela numai femeile care doresc să se separe de soții lor din motive de violență domestică, dovedită deja.

„Susțin orice inițiativă legislativă care le poate ajuta pe femei să evite pericolul de moarte la care pot fi expuse la un moment dat. Rămân însă la părerea mea că asemenea inițiative nu fac decât să peticească o situație asupra căreia trebuie intervenit cu fermitate la debut. Să nu uităm că, în urmă cu câteva zeci de ani, statul și societatea civilă au intervenit în problemele de violență familială construind și administrând imobile în care mamele și copiii lor se pot refugia din fața acestor manifestări de violență petrecute în casele lor. A impresionat cu ceva această decizie pe criminali? I-a făcut mai prudenți în acțiunile lor? Nicidecum. E bine că mamele și copiii lor au unde se ascunde de furia vreunui ieșit din minți, dar aceasta nu rezolvă problema, ajunsă deja într-o fază acută a dezvoltării ei. Câte locuri de refugiu pentru femei și copii abuzați sunt în România acum? Cu siguranță foarte puține comparativ cu numărul femeilor și copiilor care suportă în tăcere, zi de zi, tratamentul abuziv al celui care se crede stăpânul lor.

Nu, un abuzator nu se va opri niciodată decât în fața unei forțe care i se opune cu asprime și cu fermitate la primele lui acțiuni de acest fel. Și forța aceea nu poate fi decât a statului și a unei societăți civile determinată să-i izoleze pentru o vreme de societate pe abuzatori și pe criminali.

Instituțiile de forță ale statului sunt cunoscute. Trebuie întrebate ce au de gând în exercitarea forței cu care au fost împuternicite prin lege, pentru a interveni la originea violenței în spațiul familial, nu la finalul ei, pentru a constata o crimă și pentru a alerga pe criminal fără să-l prindă niciodată. Instituțiile finanțate pentru acțiune socială trebuie să dea socoteală, de asemenea, pentru fiecare copil violat și pentru fiecare femeie ucisă în familia sa. Absența unor anchete serioase și a unor decizii ferme de separare a copiilor și a femeilor de masculul scăpat de sub control, denunță multă nepricepere și mult dezinteres din partea lucrătorilor sociali. Cât despre societate, în general, filozofia batistei pe țambal și a sfântului secret comunitar macină de la temelie comunitățile românești.

Deci, nu eliminarea taxei pentru deschiderea procesului de divorț este ceea ce așteaptă femeile abuzate de bărbați în familiile lor, ci punerea la punct a partenerului la prima palmă pe care aceasta a primit-o, în condițiile în care statul a aflat de ea. Punerea la punct este, în cazul acesta, lipsirea de libertate fie și pentru o perioadă simbolică, cu agravare serioasă în cazul oricărui mod de a recidiva. Drumul către crimele la care asistăm acum s-a deschis întotdeauna cu palma aceea, de neacceptat”, a precizat deputatul vâlcean Eugen Neață.