Contract semnat!

Încă 25 de microbuze electrice pentru transportul școlar vor ajunge în județul Vâlcea!

Prima zi de școală a început cu o veste bună pentru elevii din județul nostru!

Astăzi am semnat contractul de finanțare prin care vom achiziționa încă 25 de microbuze electrice, moderne și prietenoase cu mediul, destinate transportului școlar.

Valoarea investiției este de cca 2,5 milioane euro, finanțarea fiind asigurată printr-un program al Agenției Fondului de Mediu.

Fiecare microbuz are o capacitate de 16+1 locuri (inclusiv un spațiu special pentru persoanele cu dizabilități), o autonomie de 400 km și o garanție de funcționare de 10 ani/500.000 km.

Beneficiare ale acestui proiect sunt școlile din: Ștefănești, Stroești, Budești, Bărbătești, Pietrari, Galicea, Lădești, Malaia, Copăceni, Mateești, Slătioara, Prundeni, Muereasca, Făurești, Berislăvești, Roești, Costești, Vlădești, Mihăești, Sutești, Pășești Măglași, Mitrofani, Băile Govora, Sălătrucel și Milcoiu.

Cele 25 de microbuze se vor adăuga celorlalte 32 deja achiziționate prin PNRR, astfel că vom ajunge la un număr de 57 de microbuze electrice, distribuite în localitățile unde este cea mai mare nevoie de ele.

Ne dorim ca elevii noștri să ajungă la școală în confort și siguranță și, tocmai de aceea, vom continua demersurile pentru a avea microbuze școlare noi în toate localitățile vâlcene.

Constantin Rădulescu

Președinte CJ Vâlcea