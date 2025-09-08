Teatrul Anton Pann a deschis stagiunea cu un eveniment dedicat speranței și solidarității

Teatrul Anton Pann a deschis stagiunea 2025–2026 cu o seară dedicată speranței și solidarității. Duminică 7 septembrie, de la ora 18.30, scena și foaierul teatrului au găzduit un eveniment caritabil în sprijinul Doinei și al lui Andrei Migleczi, două repere culturale ale Vâlcii, care traversează în prezent o perioadă delicată de boală.

Inițiativa managerului teatrului, Octavian Costin, realizată în parteneriat cu Școala Populară de Artă, prin managerul Paula Pavelescu, a reunit artiști și public într-un cadru emoționant, unde arta a devenit sprijin, iar frumosul – solidaritate. Seara a debutat cu vernisajul expoziției „Identități cromatice”, semnată de 14 artiști plastici din Republica Moldova, vernisaj plin de culoare și expresivitate despre care a vorbit Segiu Plop. Elevii Școlii Populare de Artă au oferit momente artistice sensibile, încărcate de emoție, care au surprins plăcut publicul și au completat cu eleganță atmosfera serii. Începând cu ora 19.00, publicul a fost invitat în Sala Mare, unde spectacolul „Antinomia Majordomului”, în regia lui Rolando Macrini, a încheiat evenimentul într-un mod memorabil. Spectacolul, profund și provocator, a lăsat o impresie puternică în rândul spectatorilor. Cu discreție și generozitate, cei care au fost prezenți au ales să contribuie cu donații, oferind un mic sprijin pentru cei doi artiști. Banii care s-au strâns au ajuns în contul RO95BTRLRONCRT0297863801 – MIGLECZI EUGENIA DOINA. Multumim și celor care au donat online si celor care o vor face în continuare.

Octavian Costin, managerul Teatrului Anton Pann, ne propune în cadrul acestei noi stagiuni o serie de spectacole, producții ale Teatrului Anton Pann, spectacole invitate, concerte și alte evenimente care să diversifice programul și care să vă aducă la teatru. În încheiere se aduc mulțumiri speciale celei care a pregătit elevii pentru acest eveniment, doamnei profesor Doina Gănescu. Multumim și lui Eduard Marcu, elev al Liceului de Artă, pentru recitalul oferit cu acest prilej și celor două eleve de la Școala Populară de Artă pentru momentele teatrale. Putem spune că a fost o seară în care teatrul a devenit mai mult decât spectacol, a devenit sprijin pentru doi oameni care la randul lor au dăruit atat de mult comunitații.

Vă așteptăm la Teatrul Anton Pann, s-a deschis o nouă stagiune!