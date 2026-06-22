Ce poți să alegi dintre magneziul marin și citratul de magneziu? 6 variante recomandate pentru sportivii care pun preț pe recuperare în 2026

În sport, diferența dintre un antrenament bun și unul excelent se vede adesea în recuperare. Crampele musculare, oboseala persistentă sau senzația că organismul nu mai răspunde la fel de bine pot avea legătură și cu aportul insuficient de magneziu.

Acest mineral contribuie la funcționarea normală a mușchilor și a sistemului nervos, iar sportivii au adesea nevoie de un aport mai atent monitorizat. În 2026, suplimentele cu magneziu vin în formule tot mai diverse: lichide, capsule, tablete sau granule cu administrare directă, pe bază de citrat de magneziu sau magneziu marin.

Pentru a-ți face alegerea mai ușoară, vom analiza câteva dintre suplimentele alimentare disponibile pe helpnet.ro și am compara forma de magneziu, cantitatea de magneziu elemental și particularitățile fiecărei formule.

LIVSANE MAGNEZIU 300 LICHID +VIT B6 8 FIOLE

Pentru perioadele cu antrenamente intense sau recuperare accelerată, formula lichidă poate fi o soluție practică și rapid de administrat.

Forma chimică a compusului

Conține săruri de magneziu ale acidului citric.

Face parte din categoria formelor organice, cunoscute pentru dizolvarea eficientă în mediul lichid.

Concentrația de magneziu elemental

O fiolă furnizează 300 mg de magneziu elemental.

Doza este concepută pentru administrare zilnică unică.

Biodisponibilitatea substanței

Forma lichidă poate facilita absorbția mai rapidă, deoarece nu necesită descompunerea unei tablete sau capsule înainte de absorbție.

Ingrediente secundare în compoziție

Vitamina B6 (1,4 mg), care completează rolul magneziului în funcționarea normală a sistemului nervos.

Concentrat de suc de fructul pasiunii și îndulcitor pentru un gust mai plăcut.

Alte informații importante

Cutia conține 8 fiole gata de utilizare.

Administrare recomandată: o fiolă pe zi.

Termen de valabilitate: până în 2028.

LIVSANE MAGNEZIU 400MG DIRECT STICKS X 30 BUCATI

Pentru sportivii care sunt mereu în mișcare, plicurile cu administrare directă oferă un plus de comoditate: se folosesc fără apă și pot fi luate oriunde.

Forma chimică a compusului

Conține dicitrat de trimagneziu, o formă organică derivată din acid citric.

Este apreciat pentru toleranța digestivă bună.

Concentrația de magneziu elemental

Fiecare plic oferă 400 mg de magneziu elemental.

Este una dintre cele mai concentrate variante analizate.

Biodisponibilitatea substanței

Granulele se dizolvă direct în cavitatea bucală, ceea ce face administrarea rapidă și practică după efort sau în timpul deplasărilor.

Ingrediente secundare în compoziție

Arome de portocală și lămâie.

Sorbitol și sucroză.

Fără gluten, fără lactoză și potrivit pentru dietele vegane.

Alte informații importante

Cutia conține 30 de plicuri.

Se poate administra de maximum două ori pe zi.

Consumul excesiv poate avea efect laxativ.

Termen de valabilitate: 2028.

SOLGAR CITRAT DE MAGNEZIU 60 TABLETE

Citratul de magneziu rămâne una dintre cele mai cunoscute și utilizate forme de magneziu, mai ales pentru cei care preferă o formulă simplă și ușor de integrat în rutina zilnică.

Forma chimică a compusului

Citrat de magneziu – formă organică recunoscută pentru absorbția eficientă.

Se dizolvă mai ușor decât anumite forme anorganice, precum oxidul de magneziu.

Concentrația de magneziu elemental

O tabletă furnizează 200 mg de magneziu elemental.

Doza poate fi ajustată în funcție de necesități și recomandarea specialistului.

Biodisponibilitatea substanței

Forma de citrat este bine absorbită la nivel intestinal, iar tableta glazurată facilitează administrarea.

Ingrediente secundare în compoziție

Celuloză microcristalină.

Fosfat dicalcic.

Nu conține vitamine adăugate.

Alte informații importante

Flaconul conține 60 de tablete.

Administrare recomandată: o tabletă pe zi, în timpul mesei.

Termen de valabilitate: vara anului 2028.

COSMOPHARM MAGNEZIU MARIN NATURAL 30 CAPSULE

Magneziul marin este ales frecvent de sportivii care preferă formule cu surse naturale și compoziții minimaliste.

Forma chimică a compusului

Conține extract marin Simag 55, obținut din apă de mare prin procese de purificare controlată.

Include un complex natural de săruri minerale.

Concentrația de magneziu elemental

O capsulă oferă 375 mg de magneziu elemental.

Este una dintre cele mai concentrate opțiuni din această selecție.

Biodisponibilitatea substanței

Capsula vegetală se dizolvă eficient în mediul gastric, iar formula este concepută pentru utilizare regulată.

Ingrediente secundare în compoziție

Nu conține vitamine sintetice adăugate.

Accentul este pus pe extractul marin purificat.

Alte informații importante

Flacon cu 30 de capsule vegetale.

Administrare recomandată: o capsulă pe zi, în timpul unei mese principale.

Termen de valabilitate: august 2028.

MAGNEZIU FORTE 120 CAPSULE HERBAGETICA

Pentru cure mai lungi și un aport constant de minerale marine, această formulă poate fi o alegere interesantă pentru sportivii cu programe solicitante.

Forma chimică a compusului

Conține un complex de magneziu marin cu oxid, clorură, sulfat și hidroxid de magneziu.

Include și oligoelemente provenite din mediul marin.

Concentrația de magneziu elemental

O capsulă furnizează 105,8 mg de magneziu elemental.

Conține 500 mg extract standardizat de magneziu marin.

Biodisponibilitatea substanței

Capsula permite eliberarea treptată a conținutului, iar formula este destinată utilizării pe termen mai lung.

Ingrediente secundare în compoziție

Extract marin purificat.

Fără vitamine sintetice adăugate.

Alte informații importante

Flacon cu 120 de capsule.

Administrare recomandată: 1-2 capsule pe zi.

Termen de valabilitate: februarie 2029.

CALCIU SI MAGNEZIU ORGANIC CU VITAMINA D 60 COMPRIMATE DACIA PLANT

Pentru sportivii care urmăresc și susținerea sistemului osos, formulele combinate cu calciu și vitamina D pot fi o variantă practică.

Forma chimică a compusului

Magneziu provenit din surse marine.

Calciu extras din alge marine Aquamin TG.

Formulă cu ingrediente organice și marine.

Concentrația de magneziu elemental

Un comprimat conține 87 mg de magneziu elemental.

Doza maximă zilnică poate furniza 522 mg de magneziu.

Biodisponibilitatea substanței

Mineralele din surse marine și organice sunt bine recunoscute de organism, însă administrarea simultană cu fier poate influența absorbția.

Ingrediente secundare în compoziție

220 mg calciu elemental per comprimat.

Vitamina D3.

Extracte de shiitake, smochine și rădăcină de urzică.

Alte informații importante

Flacon cu 60 de comprimate.

Administrare recomandată: 2 comprimate de 3 ori pe zi, înainte de mese.

Se recomandă cure de 3 luni urmate de pauză.

Comprimatele pot fi divizate pentru administrare mai ușoară.

Scurt checklist cu recomandări de suplimente cu magneziu pentru sportivi de la Help Net în 2026

Prin urmare, pentru sportivii și persoanele active din 2026, alegerea unui supliment cu magneziu nu se rezumă doar la cantitatea trecută pe etichetă. Forma de magneziu, modul de administrare și concentrația de magneziu elemental pot influența modul în care produsul se integrează în rutina zilnică și în perioadele de efort intens.

Citratul de magneziu este apreciat pentru absorbția eficientă și toleranța digestivă bună, în timp ce magneziul marin atrage prin sursa sa naturală și formulele complexe bogate în minerale. Alegerea potrivită depinde de stilul de viață, preferințele personale și recomandările specialistului.

Un aport adecvat de magneziu, alături de o alimentație echilibrată, hidratare și un program de recuperare bine pus la punct, poate susține funcționarea normală a organismului în perioadele cu solicitare fizică ridicată.

Disclaimer: Acest material are scop informativ și nu înlocuiește recomandările medicului sau ale altui profesionist din domeniul sănătății. Suplimentele alimentare nu substituie o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos. Înainte de utilizarea oricărui supliment alimentar, este recomandată consultarea unui specialist, mai ales în cazul persoanelor care urmează tratamente medicamentoase sau au afecțiuni preexistente.

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