  • Home
  • Actualitate
  • Comunicat finalizare proiect „Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Râmnicu Vâlcea”

Comunicat finalizare proiect „Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Râmnicu Vâlcea”

Scris deComunicat de presă, 22 iunie 2026

Comunicat_de_Presa_PNRR-Finalizare-CAV