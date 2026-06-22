HomeActualitateComunicat finalizare proiect „Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Râmnicu Vâlcea” Comunicat finalizare proiect „Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Râmnicu Vâlcea” Scris deComunicat de presă, 22 iunie 2026 Comunicat_de_Presa_PNRR-Finalizare-CAVDistribuie pe:Tweet Partajează prin WhatsApp(Se deschide într-o fereastră nouă) WhatsApp Mai mult Trimite unui prieten un email cu o legătură(Se deschide într-o fereastră nouă) Email Imprimare(Se deschide într-o fereastră nouă) Imprimare Similare