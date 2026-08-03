S-a stins din viață Traian Dobrinescu. Sincere condoleanțe familiei!

S-a stins din viață Traian Dobrinescu, personalitate marcantă a vieții publice și culturale vâlcene.

De-a lungul activității sale, a contribuit la dezvoltarea comunității prin implicarea în educație, jurnalism, cultură și viața politică, lăsând în urmă o moștenire care va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut și apreciat.

S-a numărat printre fondatorii primului ziar particular din România – Curierul de Vâlcea.

L-am stimat și apreciat pentru consecvența cu care a clădit frumos în jurul său în oricare domeniu unde a activat.