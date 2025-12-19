CAS Vâlcea vrea să ajungă cu plata concediilor medicale la luna aprilie 2025

În cadrul conferinței semestriale organizată de CAS Vâlcea, reprezentanții instituției au venit cu o veste bună legată de decontarea concediilor medicale către beneficiari. Așadar, în ceea ce privește cererile de restituire a sumelor reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate plătite angajaților proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical, depuse de angajatori la nivelul CAS Vâlcea , săptămâna aceasta, s-au decontat cererile depuse în luna februarie 2025. În acest mod s-a scurtat foarte mult ecartul între data depunerii cererilor de restituire/declarațiilor și data plății acestora. „Dacă la începutul anului plăteam cereri depuse cu 1 an si 6 luni în urmă, acum am ajuns să decontăm cereri depuse în urma cu 9 luni de zile. La acest capitol al asistenței sociale, urmare a rectificării de buget de la finalul lunii noiembrie a Guvernului României, am înregistrat cea mai mare creștere de buget, 2025 comparativ cu 2024, de la 27,3 milioane lei în 2024, anul acesta avem credite bugetare in suma de 51,8 milioane lei, așadar încheiem anul cu un buget de 2 ori mai mare decât cel de anul trecut și astfel putem să ne onoram obligațiile față de angajatorii persoane fizice si juridice din județul Vâlcea”, a precizat directorul general al CAS Vâlcea, Alin Voiculeț. Având la bază aceste date, funcționarii CAS Vâlcea dau speranțe că până la sfârșitul anului sunt șanse mari să se deconteze concediile medicale pentru lunile martie și aprilie 2025.