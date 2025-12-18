Bogdan Matei a lăsat politica de vârf pentru familie

Cu doar câteva ore în urmă, prin intermediul Facebook, pesedistul Bogdan Matei, în trecut senator și ministru al sportului, a anunțat că este și fost președinte al ANS.

Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieții la un moment dat, munca sau familia? Aleg FAMILIA! Vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine în cea mai onorantă funcție de Președinte al Agenției Naționale pentru Sport. Vă mulțumesc tuturor celor care Serviți Patria în fiecare zi în numele sportului românesc. Sunt oameni politici ce au crezut în mine și le mulțumesc: Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu! Sărbători binecuvântate tuturor!

Interesant este că vâlceanul Matei nu a plecat din vârful activității politice (el a preferat termenul „profesionale”) fără a mulțumi celui care l-a propulsat în „piramida puterii”, actualul președinte al CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, dar și ultimilor doi președinți PSD, Ciolacu și Grindeanu.

Pentru că tot se apropie sărbătorile de iarnă îi urăm domnului Matei, așa cum o facem de altfel pentru toți cititorii noștri, „Sănătate și fericire!” alături de prieteni și familie.