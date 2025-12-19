Primăria Râmnicului plătește integral indemnizațiile de însoțitor pentru persoanele cu handicap, până la finele acestui an

În ciuda dificultăților bugetare, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea informează că plata pe luna curentă a indemnizațiilor de însoțitor pentru cele 1761 de persoane cu handicap grav – sume asigurate de la bugetul de stat și, în completare, de la bugetul local – se va face în data de 16 decembrie, într-o primă etapă urmând să fie achitată suma de 1.780 lei/persoană. Diferența până la 2.574 lei/persoană va fi plătită până la finele anului, din bugetul local, în urma unei rectificări ce va fi propusă spre aprobare Consiliului Local în ședința ordinară a lunii decembrie. La acest moment, prin eforturi financiare constante, salariile pe decembrie ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav vor fi achitate integral și la termenele obișnuite. Consecventă ideii de sprijinire a cetățenilor cu probleme grave de sănătate din Râmnicu Vâlcea, Primăria Municipiului a asigurat pe tot parcursul anului 2025, indiferent de contextul bugetar, integral și la termenele stabilite, plata tuturor indemnizațiilor cuvenite acestora.