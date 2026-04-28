CAS Vâlcea, patru zile de întâlniri online cu furnizorii pentru servicii medicale. Implicare, neimplicare? Concluziile…👇🏻👇🏻👇🏻

Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea a organizat, în perioada 20–24 aprilie 2026, întâlnirile trimestriale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu instituția. Acțiunea se înscrie într-o abordare instituțională orientată spre creșterea disciplinei contractuale, consolidarea controlului preventiv și îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite asiguraților. Întâlnirile, desfășurate în sistem online, au avut un caracter interactiv și aplicat, fiind abordate teme esențiale privind aplicarea legislației, finalizarea actului medical, corectitudinea raportărilor și funcționarea sistemelor informatice.

În cadrul dialogului cu furnizorii au fost identificate disfuncționalități recurente, generate în principal de interpretarea neunitară a cadrului legal și de deficiențe operaționale, aspecte care vor fi avute în vedere în activitatea de monitorizare și control din perioada următoare.

„Ne propunem o relație contractuală bazată pe responsabilitate, transparență și respectarea strictă a cadrului legal. Dialogul cu furnizorii nu este doar o formalitate, ci un instrument prin care prevenim derapajele și creștem calitatea serviciilor medicale pentru asigurați”, ne-a declarat ec. Alin Costinel Voiculeț, directorul General al CAS Vâlcea.

Participarea neuniformă a furnizorilor va fi analizată ca indicator de implicare în relația contractuală, urmând a fi corelată cu acțiunile de monitorizare și control. Rezultatele întâlnirilor vor fi valorificate în mod direct în orientarea controalelor, în dezvoltarea unor măsuri de instruire și în consolidarea unui cadru de lucru unitar la nivel județean.

Prin aceste demersuri, CAS Vâlcea reafirmă angajamentul pentru un sistem de sănătate eficient, corect și orientat către nevoile reale ale pacienților.