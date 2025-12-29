BASCHET MASCULIN, LIGA NAȚIONALĂ. ASTĂZI, CS VÂLCEA 1924 ÎNCEARCĂ RESTARTUL DE CAMPIONAT, ÎN FAȚA STELEI BUCUREȘTI

Nu înseamnă o partidă de totul sau nimic, dar nici departe nu suntem în context. Pentru că Vâlcea nu-și mai permite pași greșiți, după patru înfrângeri consecutive în Liga Națională.

🏀 Va fi o partidă complicată, fără îndoială. Prima de la plecarea antrenorului Arturo Alvarez de la cârma echipei, frământare internă purtătoare, așadar, de emoții neplăcute și nedorite. Dar și pentru că Steaua reprezintă o echipă capricioasă, care pierde la antepenultima clasată, pentru a câștiga săptămâna trecută în fața Oradiei, lidera neînvinsă de până atunci.

⛹️ Ciprian Enache și Roberto Blanco, noii antrenori, desigur, au cele mai bune intenții. Dar astăzi, poate mai mult ca oricând, ar trebui sa fie meciul baschetbaliștilor vâlceni. Care să joace și pentru Alvarez sau măcar pentru a-i contrazice uitate aluziile totuși delicate de la conferința de presă. Care să arate că „echipă”, unitate de grup” sunt cuvinte care încă nu s-au demodat. Renașterea, revenirea, de la jucători trebuie să înceapă. Cu forță, ambiție și determinare, într-o sală vibrantă.

📌 CS Vâlcea – Steaua București, sala Traian, ora 18,00.