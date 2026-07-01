BAC-ul continuă, azi cu proba de profil, mâine cu cea la alegere

Astăzi, după decalarea cu o zi, datorită codului roșu de caniculă, BAC-ul continuă cu proba scrisă obligatorie a profilului, iar joi, 2 iulie, cu proba scrisă la alegere a profilului și specializării;

Probele scrise implică următoarele discipline: limba și literatura română – proba E) a), matematică, istorie – proba E) c) și fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie – proba E) d).

În județul Vâlcea, Examenul Național de Bacalaureat este organizat în 8 centre de examen.

Pentru susținerea probelor scrise s-au înscris 2340 de candidați.

19 absolvenţi de liceu au solicitat adaptarea condițiilor de examen conform “Procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare de șanse pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2026”, procedură elaborată de Ministerul Educaţiei și Cercetării.

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

La finalul fiecărei probe, lucrările vor fi scanate în faţa elevilor, trei elevi rămân în fiecare sală de examen până la scanarea ultimei lucrări.

Evaluarea lucrărilor se va realiza digitalizat prin intermediul platformei dedicate evaluării şi gestionate de Ministerul Educaţiei.

Primele rezultate vor fi afișate anonimizat marți, 7 iulie, până la ora 12:00, iar vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor se poate face în aceeaşi zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00 sau în zilele de 8 și 9 iulie. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 13 iulie 2026, după soluţionarea contestaţiilor.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a compețențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea, obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.