SCANDALUL DE LA BIHOR SE MUTĂ LA VÂLCEA

Aseară, în jurul orei 22, președintele CJ Rădulescu transmitea un comunicat prin care anunța că Vâlcea sare în ajutorul unor persoanelor cu dizabilități din județul Bihor.

Suntem solidari cu județul Bihor: 29 de persoane vulnerabile vor fi cazate în Centrul de criză al DGASPC din Râmnicu Vâlcea!

​Oameni buni, în fața suferinței unor semeni de-ai noștri nu putem rămâne indiferenți!

Situația gravă din județul Bihor, unde mai multe persoane cu dizabilități au fost identificate în condiții greu de descris, ne determină să acționăm rapid. Dincolo de anchete, datoria noastră este să oferim sprijin concret celor aflați în nevoie.

​Județul Vâlcea răspunde prompt apelului de urgență lansat de Ministerul Muncii și de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. În această noapte, vor sosi la Râmnicu Vâlcea 29 de pacienți din județul Bihor, care vor fi găzduiți în Centrul de criză pentru persoane cu dizabilități din Râmnicu Vâlcea, aflat în subordinea DGASPC Vâlcea.​

Deși informațiile despre starea lor de sănătate sunt puține în acest moment, echipele noastre sunt mobilizate: totul este pregătit pentru primirea lor, de la hrană caldă până la o evaluare medicală primară, urmând ca, dacă situația o va cere, aceștia să fie transportați la spital pentru investigații amănunțite.

​Mulțumesc echipei DGASPC Vâlcea și tuturor structurilor implicate care s-au mobilizat exemplar, într-un timp record! Acolo unde există vulnerabilitate, statul trebuie să intervină cu empatie și maximă responsabilitate.

Acești oameni greu încercați vor găsi la Vâlcea, din această noapte, îngrijirea necesară în raport cu nevoile lor.

În această dimineață, Constantin Rădulescu, a revenit, extrem de indignat cu un mesaj nou:

Responsabilii de la Bihor ne-au trimis 58 de oameni, cetățeni maghiari, fără acte! Sunt în microbuze, în curtea spitalului. NU ESTE NORMAL CE AU FĂCUT!

De 29 ne ocupăm fără probleme, dar de 58 este aproape imposibil. O să le dăm de mâncare, apă etc. dar situația este gravă! Sunt oameni cu amputații, cu probleme medicale. Cum să facă o asemenea greșeala?! Este revoltător!