APAVIL SA – anunț privind scoaterea la concurs a patru posturi de șofer în cadrul Coloanei Auto/Utilaje Rm. Vâlcea

Concursul constă în probă scrisă și probă practică și se va desfășura astfel:

proba scrisă se va susține în data de 31.07.2026, ora 9. 00 , la sediul APAVIL din str. Carol I nr. 19,

proba practică se va susține în data de 06.08.2026, ora 9. 00 , la Coloana Auto/utilaje APAVIL S.A. – str. Nistor Dumitrescu nr.23, Rm. Vâlcea.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 24.07.2026, ora 13.00, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 și vineri între orele 07.00 – 13.00.