APAVIL – apel către toți vâlcenii: Raționalizați apa, evitați umplerea piscinelor și udatul în grădini, altfel rămânem fără apă!!!

Având în vedere perioada de secetă pe care o traversăm, consumul mare de apă înregistrat la nivelul fiecărei localități, precum și secarea unor surse de suprafață și diminuarea considerabilă a debitului surselor subterane de pe teritoriul județului Vâlcea, Societatea Apavil S.A face un apel către U.A.T.-urile din aria de operare licențiată să atenționeze toți consumatorii să folosească rațional resursele de apă.

Pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă în regim continuu, consumatorii sunt rugați să evite folosirea apei potabile pentru umplerea bazinelor și piscinelor, pentru scopuri agricole și de grădinărit, utilizând pe cât posibil apa din alte surse (fântâni, puțuri etc.) pentru astfel de activități. În caz contrar, se va ajunge, inevitabil, la raționalizarea acestei resurse sau chiar la imposibilitatea operatorului de a asigura continuitatea serviciilor de furnizare a apei potabile.

„Folosirea rațională a resurselor de apă este o responsabilitate comună, de aceea facem apel către edilii primăriilor celor 37 de localități, la nivelul cărora operează Societatea Apavil S.A., să aducă la cunoștința utilizatorilor serviciului de furnizare a apei potabile de pe raza unității administrativ teritoriale pe care o conduc, prin toate mijloacele de care dispun, consecințele pe care le poate avea consumul irațional al apei potabile. Vă mulțumim pentru sprijin și colaborare!”, au precizat surse din cadrul APAVIL SA.