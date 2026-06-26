Monumentul recondiționat al Domnitorului Barbu Dimitrie Știrbei, inaugurat oficial după 112 ani!

Parteneriatul dintre Clubul Rotary Râmnicu Vâlcea și Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat prin HCL nr. 71/2026, va ajunge la punctul culminant marți, 30 iunie, la ora 11.00, odată cu dezvelirea monumentului recondiționat dedicat Domnitorului Barbu Dimitrie Știrbei, amplasat la intrarea principală în Parcul Zăvoi. Procesul de reabilitare a debutat în primăvara acestui an la inițiativa Clubului Rotary Râmnicu Vâlcea, cu ocazia celebrării a 30 de ani de la cartarea clubului, a fost finanțat integral de către rotarieni, iar lucrările au fost derulate de către restauratorul vâlcean Mihai Iancovescu Rudeanu. Evenimentul de dezvelire a lucrării realizată între anii 1912 – 1914 de sculptorul și profesorul Constantin Gh. Mihăilescu (născut în Suceava, dar devenit râmnicean prin natura profesiei, autor, printre altele, și al bustului domnitorului Constantin Brâncoveanu din fața sediul Primăriei, dezvelit în anul 1913) va repara și o nedreptate istorică: monumentul nu a fost inaugurat oficial niciodată, iar artistul nu a fost recompensat pentru munca sa. Dezvelirea monumentului se va face în prezența primarului Mircia Gutău, a reprezentanților Clubului Rotary Râmnicu Vâlcea, a artistului restaurator și a consilierilor locali și va cuprinde un scurt moment artistic realizat de Centrul Cultural Municipal, precum și o expoziție cu câteva lucrări ale artistului Constantin Gh. Mihăilescu aflate în colecția Secției de Artă a Muzeului Județean Vâlcea.