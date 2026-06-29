PNL joacă la cacialma

În articolul de săptămâna trecută am anticipat că Veștea, alături de Tomac, sunt doar niște pioni de sacrificiu în jocurile de putere de pe scena politică. Guvernele lor n-au cum să treacă de votul în Parlament. Și așa a fost. Măscăriciul Veștea și-a mai pierdut și susținerea propriului partid absolut degeaba. Acum ne trezim în fața altor două nume de potențiali premieri. Eternul Grindeanu și-a făcut în sfârșit curaj să ia taurul de coarne și să se autopropună la șefia guvernului. Așa cum îi ceruse opoziția de dreapta: tu ai declanșat criza, tu să o rezolvi. Numai că, ce să vezi, când l-au văzut pe Sorinache decis, au venit și liberalii cu o propunere, numai de-ai dracului, ca să-i facă viața grea.

Uneori am impresia că pe la Palatul Parlamentului se vântură niște găști de puștani. La câte-o provocare mai serioasă, ba nu se înghesuie nimeni, îmboldindu-se unii pe alții să iasă în față, ba se înghesuie toată lumea, să nu fie mai prejos. Deci la mutarea lui Sorin Grindeanu s-a răspuns cu Siegfried Mureșan și iar s-a cerut timp de gândire, timeout de la arbitrul care urmărește partida din Dealul Cotrocenilor.

Încerc și de data asta o predicție. Siegfried Mureșan ar putea fi o propunere serioasă, dar nu în condițiile date. Mai degrabă a fost aruncată pe piață pentru a obține ceva în schimbul ei, vreo funcție pe la senat, pe la cameră etc. În primul rând, nu e o propunere serioasă pentru conducerea PNL, de curând primenită printr-un congres extraordinar. Peneliștii tocmai l-au validat pe Ilie Bolojan ca șef, ceea ce înseamnă că un alt premier ar schimba raportul de forțe în partid. Ceea ce nu știu cât este de dorit. În mod tradițional, premierul a preluat și conducerea partidului de câte ori s-a produs vreo schimbare, și nu prin mijloace foarte pașnice (s-a lăsat cu excluderi) chit că s-a numit Orban, Câțu, Ciucă, ca să mă refer doar la ultimii ani. Și în PSD ar fi fost la fel, dacă nu și-ar fi băgat justiția coada, silindu-l pe bietul Dragnea să-și delege atribuțiile. A încercat cu Tudose, cu Grindeanu, cu Dăncilă, toți trei i-au ieșit din cuvânt, accentuându-i prăbușirea. În concluzie, premierul trebuie să fie și șef la partid ca să meargă treaba.

Nu cred că PNL e pregătit să-și schimbe din nou liderul, deci propunerea cade. În plus, Siegfried Mureșan e europarlamentar, conducător de grup PPE, creator de bugete la Bruxelles, navetist, străin oarecum de frecușurile din țară. Probabil are și alte angajamente în capitala Belgiei, nu știu dacă își dorește cu adevărat să se amestece în ciorba lui Nicușor. A lansat câteva săgeți către Palatul Cotroceni, însă cred că sunt mai mult pentru a încerca vigilența.

Așadar vom rămâne cu Grindeanu în fruntea bucatelor. Clica din PSD tocmai a primit o veste bună. Deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40% în primele cinci luni ale acestui an, respectiv cu peste 28 de miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu alte cuvinte, au de unde să-și onoreze obligațiile de partid.