AMAMED SRL – anunț public la solicitarea autorizației de mediu

S.C. AMAMED.R.L., cu sediul social in Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 26, județul Vâlcea, a depus documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de mediu pentru activitatea de: Activități de asistență spitalicească, cod CAEN 8610, în comuna Bărbătești, județul Vâlcea. Eventualele contestații și sugestii legate de activitate se vor depune în scris sub semnătură și cu datele de identificare la sediul Direcției Județene de Mediu Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6, județul Vâlcea.