2025 este anul în care încrederea românilor în vaccinuri revine puternic

Conform datelor furnizate de reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și în urma unei analize comparative a consumului de vaccinuri eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, pe bază de rețetă, la nivelul primelor nouă luni ale anilor 2024 și 2025, se evidențiază tendințe clare de creștere a interesului românilor pentru imunizare:

124.820 doze de vaccin HPV[1] au fost administrate în acest an, până în luna septembrie, față de 83.824 cu un an în urmă. O creștere de aproape 49% care arată o schimbare de atitudine și decizii mature pentru sănătatea generațiilor viitoare;

2.695 persoane au primit vaccinul meningococic în 2025, față de 1.218 persoane în 2024. O creștere de 121%;

26.779 persoane au fost imunizate cu vaccinul pneumococic în 2025, față de 21.100 în 2024. O creștere de 27%;

1.806 doze de vaccin hepatic B administrate în 2025, comparativ cu 1.007 în 2024. O creștere de 80%.

Pentru vaccinurile administrate în primele nouă luni ale acestui an, CNAS a plătit peste 111,1 milioane lei, din care 87 milioane lei au acoperit costurile pentru vaccinurile care asigură protecția împotriva infecției cu HPV.