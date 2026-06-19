Voiculeț, în primii zece, la proba scrisă, pentru un nou mandat de director general al CAS Vâlcea

În 18 iunie, a.c, în incinta ASE București, a avut loc proba scrisă a examenului de ocupare a posturilor de director general pentru 43 de Case de Asigurări de Sănătate din toată țara. Pentru CAS Vâlce a candidat directorul în funcție – ec Alin Voiculeț. Acesta a promovat printre primii din țară, conform notelor afișate, cu un «scor» de 83 de puncte din 100 maxime. Îi urăm succes și la proba orală, care va fi susținută în 23 iunie.