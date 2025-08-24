Viziune, implicare și bună-credință, pentru sănătatea oamenilor!

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Vâlcea!

Astăzi, l-am primit la Vâlcea pe Ministrul Sănătății – Alexandru Florin Rogobete, într-o vizită de lucru care a avut ca obiectiv evaluarea investițiilor în derulare și prioritățile în materie de proiecte, pentru dezvoltarea sistemului medical vâlcean.

La întâlnirea organizată la CJ Vâlcea, am avut discuții aplicate cu reprezentanții spitalelor din județ, pe teme importante pentru buna funcționare a unităților medicale.

În prezent, în domeniul sănătății, Consiliul Județean Vâlcea gestionează proiecte în valoare de cca 153 milioane euro, aflate în diferite stadii de implementare, la cele trei spitale aflate în coordonare: SJU Vâlcea, Mihăești și Drăgoești.

Ne dorim însă ca și spitalele care nu se află în subordinea noastră să se dezvolte, astfel încât toți pacienții din județ să beneficieze servicii medicale de calitate.

Tocmai de aceea, am stabilit împreună cu domnul ministru să înființăm, la Vâlcea, primul consorțiu administrativ județean din România. Mai exact, SJU Vâlcea va coordona activitatea medicală și administrativă a tuturor spitalelor din județ, pentru servicii integrate și mai eficiente.

I-am prezentat domnului ministru și investițiile noastre: prima clădire de spital construită după Revoluție, în Râmnicu Vâlcea, noul bloc operator, finanțat prin PNRR – aflat în plină execuție la SJU Vâlcea, dar și câteva secții din cadrul spitalului, care au fost modernizate și dotate cu aparatură medicală nouă, multe dintre acestea cu sprijinul Ministerului Sănătății.

Am primit și vești bune: la Vâlcea va fi construit un centru de sănătate mintală, pentru tratarea pacienților cu adicții, un proiect de suflet al meu, pe care îl vom realiza la Petrimanu.

De asemenea, SJU Vâlcea va fi dotat cu un nou computer tomograf, dar și un angiograf, pentru ca pacienții cu AVC să fie tratați aici, în județ.

În perioada următoare, vom munci pentru ca SJU Vâlcea să devină spital clinic, statut care ne va ajuta să atragem mai mulți specialiști și să valorificăm performanța medicală existentă.

Îi mulțumesc domnului ministru pentru deschidere, colaborare și pentru lucrurile bune pe care le-a făcut pentru sănătatea vâlceană.

Îl așteptăm cu drag să revină în județul Vâlcea!

Constantin Rădulescu

Președinte CJ Vâlcea