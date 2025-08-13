Vâlcence de aur!

Astăzi am avut bucuria de a le primi la Consiliul Județean Vâlcea pe Ștefania Uță, campioană europeană la 400 m garduri, și pe antrenoarea sa, Alina Enescu, după performanța extraordinară obținută la Campionatul European U20 din Finlanda.

La doar 17 ani, Ștefania ne-a oferit tuturor o lecție de ambiție și determinare, câștigând medalia de aur și stabilind un nou record al competiției, vechi de 20 de ani.

O felicit din toată inima pe Ștefania pentru această victorie incredibilă! Felicitări și doamnei antrenor Alina Enescu, un om dedicat, care știe să formeze campioni.

Împreună, au demonstrat că în județul Vâlcea se face performanță sportivă la cel mai înalt nivel.

Ștefania, ești un exemplu pentru toți tinerii din județ și din țară!

Îți dorim să continui pe acest drum și să ne reprezinți cu aceeași onoare la cele mai importante competiții din lume!

Constantin Rădulescu

Președinte CJ Vâlcea