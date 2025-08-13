Lansarea proiectului „Diversificarea activitatii NRG RECOVERY SRL”

NRG RECOVERY SRL, cu sediul în Localitatea Nicolae Balcescu, nr. 120, Județul Vâlcea, România, derulează în perioada 16.04.2025-16.04.2027, proiectul „Diversificarea activitatii NRG RECOVERY SRL”, finanțat prin PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, cod Smis: 323774, PRIORITATEA 1: Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta realizarea unor investitii tehnologice in cadrul societatii, impulsionarea dezvoltarii activitatii societatii prin cresterea gradului de modernizare si extinderea nivelului inovarii tehnologice in domeniul accesat si intensificarea cresterii sustenabile a nivelului de competitivitate a societatii pe piata de profil, precum si prin achizitia de cunoastere si dezvoltarea competentelor angajatilor. Obiectivul general este cresterea competitivitatii economice a societatii prin realizarea unei investitii intr-un domeniu identificat in Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Sud Vest Oltenia 2021-2027, cu ajutorul unor echipamente si dotari performante, la cele mai noi standarde europene si romanesti, eficiente energetic. Proiectul are in vedere dezvoltarea si consolidarea pozitiei pe piata in domeniul accesat, prin achizitia de active bazate pe tehnologii avansate de manufacturare, influentand pozitiv cresterea sustenabila a competitivitatii mediului de afaceri local, regional si national.

Obiective specifice ale proiectului:

1. Creșterea competitivității societății prin achiziționarea celor mai avansate tehnologii din domeniu;

2. Creșterea cifrei de afaceri cu mai putin de 5% față de nivelul de referință în anul fiscal urmator celui în care s-a finalizat investiția;

3. Creșterea numărului mediu de salariați cu 1 unitate față de valoarea de referință (an fiscal 2023), până la sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului și menținerea acestuia pe toată perioada de durabilitate;

4. Dezvoltarea competențelor prin instruirea a cel putin 4 angajați- derularea de activități dedicate de instruire a angajaților, cu scopul asigurării competențelor necesare în desfășurarea activității accesate în cadrul proiectului.

Locația de implementare a proiectului : Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. BUNA VESTIRE, Nr. 29, Judet Vâlcea.

Valoarea totală a proiectului : 6.488.748,84 lei

Valoare finantarii nerambursabile: 4.162.823,23 lei