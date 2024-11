VÂLCEA HANDBALISTICĂ RESPIRĂ, DAR RETURUL VA FI INFERNAL

Email the Author

Vâlcea s-a scuturat de neliniștile ultimelor zile și a câștigat un meci pus sub semnul incertitudinii. Adevărat, sentimentele sunt amestecate, după o primă repriză entuziasmantă, terminată la 5 goluri avans, partea secundă a însemnat micșorarea ecartului. Conduse de pe margine de secundul Poulsen, vâlcencele au stat în echilibru cu Debrecen până în minutul 15, 8-7, cu câteva faze lucrate ingenios de Rebeca Necula și Mia Zsocke. Apoi a intrat de Jong și, coincidență sau nu, a început distanțarea. 14-8 , apoi 16-10. Neagu a schimbat-o pe Foggea și după câteva parade de excepție, Vâlcea a terminat cu 20-15 la pauză, spre entuziasmul unor spectatori conectați cu pasiune la partidă.

