VÂLCEA ESTE PE TOBOGAN ÎN LIGA FLORILOR

Ce au spus Rasmus Poulsen și Bogdan Burcea după SCM – Corona 29-33

Dacă meciurile de handbal ale SCM Râmnicu Vâlcea ar fi început cu repriza secundă, echipa vâlceană s-ar fi bătut la titlu astăzi și astfel ar fi dat cu adevărat măsura lotului pe care-l are. Din păcate, este doar unghiul hazliu cu care privim necazul, pentru că, iată, realitatea se arată nemiloasă: o nouă înfrângere, locul 7 în clasament, care peste două zile va deveni locul 8. Incredibil, după 15 etape, echipa noastră se află mai aproape de locurile de baraj retrogradare decât de pozițiile 1-3, adică obiectivul stabilit la începutul sezonului. Și aici nu funcționează „atât s-a putut”, pentru că este clar că s-ar fi putut mai mult.

Despre meciul cu Corona Brașov nu sunt prea multe de spus. Echipa oaspete a dominat din secunda unu, ajutată de o prestație deplorabilă a Vâlcii în prima repriză. Ca de obicei, jucătoarele noastre s-au descurcat mai bine după pauză, dar soarta partidei fusese deja pecetluită. Două observații. Mia Zschocke nu a jucat, suferind de o răceală puternică. Lipsa ei a fost evidentă în jocul gazdelor și personal cred că toți atotștiutorii locali de canapea au primit o palmă, după comentariile răutăcioase la adresa acesteia de pe rețelele sociale. Toată stima pentru Nathalie Hagmann, 15 goluri, sper ca suedeza să aibă aceeași evoluție sâmbătă, cu Sola.

Cum spuneam, actualul campionat este compromis, vom discuta mai târziu despre motivele ratării. Deocamdată, haideți să strângem rândurile pentru meciul din EHF European League. Sâmbătă vin norvegiencele de la Sola, iar o victorie ar mai atenua amărăciunile actuale.

Iată ce au declarant cei doi antrenori :

Rasmus Poulsen (SCM Râmnicu Vâlcea) – „Prima repriză a fost din nou o glumă proastă din partea noastră. Ca și la jocul din Baia Mare, ca și la jocul de la Brăila, este exact aceeași exprimare pe care o dăm în prima repriză și acest lucru nu este acceptabil pentru nimeni. Desigur, este responsabilitatea mea, dar trebuie să vedem ce putem schimba pentru că nu este în regulă. Am contat în a doua repriză prin câteva schimbări tactice, dar jocul fusese deja pierdut în prima repriză.

Mia este foarte bolnavă, răcită , de trei zile este la pat și ia antibiotice. Ea a jucat câte 45 de minute în ultimele meciuri, atât în atac, cât și în apărare și desigur că acum, fără ea, a fost provocator, cine ar trebui să fie în centrul apărării, cum ar trebui gândit atacul. Mia are o personalitate deosebită în joc, așa că lipsa ei a contat, mai ales în apărare. Sperăm să o recuperăm pentru meciul cu Sola, dar oricum nu va fi 100%„.

Bogdan Burcea( Corona Brașov) – „A mers așa cum mi-am dorit. Fetele au dat tot ce au putut și au crezut în ele. Au venit, au luptat și iată rezultatul. Spun că nu s-a pus problema învingătoarei de astăzi, încă din prima repriză. Echipa Corona a avut controlul asupra desfășurării jocului. Cred că echipa s-a apărat foarte bine, foarte precis în prima repriză, cred că acolo s-a făcut diferenț. . Și nu doar în prima repriză, ci pe toată durata partidei.

Le felicit pe fete, îmi felicit adversarele. Le doresc succes în Europa, nu doar lor, ci tuturor echipelor participante din România.

Cel mai mare premiu pentru noi este calitatea jocului. Este primul nostru obiectiv și nu ne gândim la altceva, v-am mai spus, pentru clasament obiectivul nostru este locul 8. Am luptat zi și noapte pentru a putea juca, pentru a ne depăși pe noi înșine. Acesta este obiectivul nostru de performanță. Dacă de acum încolo se va întâmpla un miracol, chiar dacă nu cred că se va întâmpla, Doamne-ajută. Este meritul fetelor și nimeni nu are dreptul să le ia acest merit.

Alisia trece printr-o perioadă mai delicată, a avut niște analize medicale, în fine, ne-am propus să o menajăm, atât la antrenamente, cât și în meciuri. S-a pus multă presiune pe ea, are, totuși, 18 ani, așa am considerat că e prea mult pentru ea. A încercat să ne ajute astăzi și va mai încerca. Noi ne dorim în primul rând ca fetele să fie sănătoase, mai întâi de toate. Apoi, desigur, Alisia își va spune cuvântul, în contextul jocului, în viitor, la Corona, și nu numai.

Bibi, la fel (Bianca Curmenț, portarul titular de la Corona și al echipei naționale – nota autorului). Are o întindere, care o chinuia de câteva luni bune. La fel, am decis să se trateze cât timp va fi nevoie. S-a antrenat tot timpul, a muncit din greu, și am decis să o tratăm cât va fi nevoie, pentru a putea fi din nou sănătoasă și să beneficiem de maximum de performanță din partea ei.

Noi știm de ce suntem aici cu toții, mă bucur că fac parte dintr-un grup tehnic excelent, cu fetele alături, un grup bun, un grup pasionat de handbal, care vrea ce e mai bun pentru fanii noștri. Vom lupta pentru asta și în viitor, și sper că această echipă le va aduce satisfacție„.

Foto – Internet/SCM Râmnicu Vâlcea – Handbal feminin