10 ÎN COȘ DESPRE CS VÂLCEA 1924 – U-BT CLUJ

1. A fost cel mai intens meci jucat în sala Traian în sezonul regulat, un thriller de excepție, pe care Vâlcea l-a dus foarte bine. Chiar dacă…

2. Un gând bun pentru Mihai Dolana, team managerul CS Vâlcea, omul pe care l-am lăsat marți noaptea la arenă pentru a-l găsi a doua zi la ora1400 tot acolo. Cred că dacă vreun regizor ar umbla noaptea prin sala de joc, ar turna Fantoma de la Arenă, întrucât sunt sigur că i-ar vedea conturul lui Mihai făcând ceva util pentru echipă.

3. Dansul neîntrerupt al lui Hudson printre tricourile negre și teribilul scut antiGray al lui Mokoka, piese de impact în orice videotecă.

4. Laude fără limite pentru Radu Vîrnā, aflat la o evoluție excelentă, peste cea din partida cu Voluntari, după părerea mea. Dincolo de punctele marcate, între ele un coș superb din acțiune individuală, Radu a fost arțăgos și eficient în apărare, fiind penalizat greșit cel puțin o dată de arbitri.

5. Apropo de arbitraj, îi spun atât „gelatului” din trio: Schimbă al tău maclavais cu niște lentile Zeiss.

6. Bravo galeriei Brigada Zăvoi, permanentă și care începe să scrie istorie. Ei i-au făcut pe toți cei din tribune să vibreze pe note înalte pe toată durata partidei în ceea ce eu consider că a fost cea mai fierbinte atmosferă vâlceană a sezonului. Peste handbal, da!

7. Clujenii au deplasat o galerie de vreo 20 persoane, oamenii și-au făcut treaba cu fair-play, așa cum stă bine la un meci de baschet. Atâta că la plasarea galeriei clujene în tribune a fost necesară ridicarea unor spectatori care aveau bilete în acea zonă.

8. Arturo Alvarez: „Cred că, în final, rotația mai redusă pe care am folosit-o, ne-a costat mult. Dar inima jucătorilor și câteva decizii tactice ne-au permis să revenim și să forțăm prelungirile. Sunt mândru de toată lupta pe care am dat-o, nu pot să cer mai mult de la jucătorii mei sau de la club. Vreau să felicit orașul, echipa și să fim mândri că am terminat pe locul 3 în sezonul regulat. Pentru mine este o onoare să joc împotriva selecționerului României, împotriva unui club enorm ca U-BT. Respect și pentru arbitri, cei care au fost astăzi au multă experiență. Uneori, pot fi mai buni, alteori mai slabi, dar la fel este și cu antrenorii. Și eu mai greșesc și jucătorii mei mai ratează liberele. Știu că am încercat, știu că am dat tot”.

9. Mihai Silvășan: „Foarte bucuros sunt pentru această victorie. Nu este un teren ușor, iar Vâlcea are o echipă talentată. În special acest Hudson, care are un nivel de talent mult peste ceea ce găsim în Liga Națională. Însă rămân la părerea că se joacă baschet pe echipe și, până la urmă, o echipă mai bună va reuși să câștige acest titlu, nu un jucător sau altul. Oricum, Vâlcea merită să fie acolo, în careul de ași. Dar play-off-ul înseamnă altceva, vom vedea la ora semifinalei dacă ne vom întâlni din nou”.

10. Calcule pentru adversara din sferturile de finală: Argeș joacă acasă cu Galați, victorie sigură. În aceste condiții, meciul Dinamo-Corona Brașov va hotărî locurile 5 și 6. Dacă Dinamo câștigă, Argeș termină pe 5, Brașov pe 6, coșaveraj în meciurile directe fiind favorabil argeșenilor. Dacă Brașov va câștiga, locul 5 este pentru Brașov, iar 6 pentru Argeș. Echipa de pe poziția 6 va fi adversara Vâlcii în primul turnir de play-off.

Foto credit – Cătălin Mărgărit/PinPhoto