Astăzi, în Liga Florilor: SCM Râmnicu Vâlcea – Corona Brașov

Duel Rebeca Necula – Alisia Boiciuc

Ar trebui ținut un moment de reculegere în memoria lui Cornel Oțelea

De la orele 17,30, astăzi, în sala Traian , SCM Râmnicu Vâlcea întâlnește Corona Brașov, în etapa 15-a din Liga Florilor.

Exact acum un an, SCM câștiga la Vâlcea împotriva Corona cu 38-26, terminând acel sezon pe locul 5, iar brașovencele pe locul 8. Iată că după un an, clasamentul s-a inversat, Corona este pe 3, în timp ce Vâlcea coboară tocmai pe 7. Speculând puțin, putem gândi că actualul sezon mai puțin fericit al vâlcencelor a început chiar la Brașov, în meciul tur. Vă aduceți aminte : joc pierdut surprinzător, după șase goluri avantaj, controverse între galerie , Dahl și unele jucătoare. De atunci, Vâlcea nu a câștigat nicio partidă jucată împotriva echipelor din primele cinci locuri ale clasamentului.

Iată de ce, astăzi, SCM are obligația să demonstreze că merită să se bată pentru locul 5, noul obiectiv al echipei, recreat din mers. Dincolo de revanșă, dincolo de absența Danielei de Jong, vâlcencele joacă pentru un loc în Europa, ambiția și determinarea lor intr-acolo ar trebui să fie orientată.

Va fi, dacă vreți, și un duel între „centrii” echipei naționale. Rebeca Necula contra Alisia Boiciuc, două jucătoare extrem de talentate, despre care se presupune că vor duce România mai sus în următorii ani. Rebeca noastră a avut o prestație solidă contra Ikast, iar Alisia vine după două partide, cu CSM București și Minaur Baia Mare, în care a dus greul. De urmărit.

Ce spun cei doi antrenori înaintea duelului:

Rasmus Poulsen (SCM Râmnicu Vâlcea) – ” Partidă foarte grea. Am mai spus-o, Brașov înseamnă o confirmare și nu o surpriză. Dar noi ne-am arătat voința cu Ikast, putem să ducem și acest joc cu bine la capăt. Probabil că există ceva oboseală, după seria de meciuri la trei zile, însă credem în noi și în modul nostru de a produce handbal”.

Bogdan Burcea(Corona Brașov) – „Cred că Vâlcea este favorită în meciul de mâine(astăzi – nota mea). Argumente sunt destule : lotul puternic, spectatori atașați , plus că vine după o succes mare împotriva lui Ikast. Dacă îmi amintiți că Brașov are trei-patru victorii consecutive, vă pot spune că nu palmaresul joacă. Repet, gazdele sunt favorite, dar noi am venit să jucăm handbal. E bine că suntem sus în clasament, chiar dacă obiectul nostru inițial a fost locul 8. Dar mai mult decât orice clasare, principalul nostru obiectiv rămâne acela de a juca handbal cu sufletul deschis.”

Fac apel la ținerea unui minutut de reculegere, înaintea meciului, în memoria celui care a fost marele om de handbal Cornel Oțelea.