CE SPUNE RASMUS POULSEN DUPĂ EGALUL DIN GIULEȘTI

„A fost un joc care a fost ca un rollercoaster, ba sus , ba jos.

Sunt mândru de efortul și concentrarea jucătoarelor, chiar și atunci când am terminat unele faze în greșeală. Dar am vrut și am fost de acord cu toții să nu abandonăm și să nu ne predăm. Am vrut să fim cu un pas în față de fiecare dată.

Am încercat multe lucruri. Atac 7 vs 6. Apărare 5-1. Linii diferite și complet noi în atac și apărare. Unele lucruri bune, altele mai puțin bune. Dar, în total, cred că ceea ce am făcut a însemnat calea către rezultat corect. Jucătoarele, cred că toți putem fi mândri și ne putem privi astăzi în oglindă cu mulțumire.

Ana Grigore a făcut poate cel mai bun și mai mare joc din timpul petrecut aici în Vâlcea. Sunt mulțumit pentru ea, pentru răbdarea și munca ei în fiecare zi. Pentru încrederea pe care o livrează în echipă. Îmi pare bine că atunci când oportunitatea și spațiul i se arată, își dă seama că este pe drumul corect. Sper că ea își va continua dedicarea.

Sigur, putem fi triști că nu am câștigat astăzi, când aveam 4 goluri în plus. Și am căzut până la urmă. A fost ceva haos în final și multe eliminări. Dar fetele s-au dus spre nivelul lor maxim și nu au renunțat niciodată”.

Reamintesc că astăzi, într-o partidă contând pentru etapa 22 din Liga Florilor, SCM Râmnicu Vâlcea a remizat cu Rapid, în Giulești, 38-38.

Foto – SCM Râmnicu Vâlcea Handbal feminin