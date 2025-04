Email the Author

Gabriel Săndulescu

Mia Rădoi, antrenor principal, este realistă: „Va fi un turneu foarte echilibrat, toate echipele sunt competitive. Mă bucur că fetele de la echipa mare sunt alături de noi, vor aduce un plus. Îmi doresc să ne facem jocul, vedem pe teren unde vom ajunge”.

Clasată a treia în top marcatoarelor de până acum, cu 157 goluri (primul loc, 160 goluri), centrul Francesca Bălan spune că „Ne-am pregătit un an de zile și cred că acum putem să ne evaluăm. Suntem nerăbdătoare să vedem care este valoarea noastră în competiție cu echipe foarte bune. Putem juca finala. Brăila poate că este puțin peste noi, dar eu cred că munca bate talentul. Vreau să las emoțiile deoparte și să fiu eu la acest turneu. Vreau să pot ajuta echipa cât mai mult, să creez, să dau multe goluri și pase bune, să mă apăr pentru echipă. Adică să fiu așa cum mă știu în teren, cu un strop de nebunie care să mă facă să dau 101%”.

