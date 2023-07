TÂNĂRA DIN LUNGEȘTI CU MEDIA 10 la Bacalaureat se pregătește pentru o profesie pe care o va putea practica oriunde în lume! Chiar și așa, Mihaela PAPA spune că: „Doresc să-mi trăiesc viața aici, pe plaiurile României, aproape de familie”

Colegiul Național „Gib Mihăescu” din Drăgășani reușește an de an să aibă absolvenți valoroși care fac cinste municipiului și care confirmă eforturile și pasiunea cadrelor didactice de aici. Unitatea de învățământ din sudul Vâlcii se înscrie între cele mai valoroase colegii ale județului și, apreciem noi, chiar ale întregii regiuni a Olteniei.

Nu face excepție nici anul 2023 când, în urma publicării rezultatelor obținute de candidații la Examenul de Bacalaureat – sesiunea iunie, Colegiul Național „Gib Mihăescu” a obținut un loc meritoriu în ierarhia județeană în ceea ce privește rata de promovabilitate, dar și ca medie a notelor obținute de absolvenții săi. Unitatea de învățământ din Drăgășani s-a clasat pe locul patru la nivel județean atât la rata de promovabilitate (91,2% fiind procentul de reușită al candidaților), cât și la media notelor obținute de candidații care au susținut examenul (media 8,17).

Chiar și în 2023, când au fost mult mai puține medii de 10 comparativ cu anii anteriori (doar două astfel de medii în județ, 54 în țară), la Drăgășani tot a existat măcar un absolvent de la „Gib” care să bifeze media 10. O singură elevă de la acest liceu (și de la oricare altul al județului, exceptând CNIMB din Râmnicu Vâlcea) a obținut note maxime la toate cele trei probe ale examenului.

Performera se numește Mihaela PAPA, a studiat la profilul matematică-informatică și, ca mulți tineri de vârsta ei, are planuri profesionale ambițioase! După rezultatele pe care le-a obținut la Bacalaureatul din vara acestui an nici nu ne așteptam la altceva și avem toate motivele să credem că va reuși ceea ce și-a propus. Am aflat ce își dorește pentru viitor, îi ținem pumnii și… așteptăm să ne contacteze peste ani pentru a ne spune cum a evoluat!

Între noi fie vorba, ar fi o idee să ținem legătura cu tinerii de 10 ai județului nostru și, după anumite intervale de timp (în măsura în care ei doresc; acordul lor fiind esențial!), să vă mai comunicăm aspecte din viețile lor profesionale. Poate că experiențele lor de viață ar putea reprezenta exemple și surse de motivație pentru elevii care urmează să treacă prin etape ale formării prin care acești absolvenți au trecut deja cu succes!

Fără să deviem de la tema acestui articol-interviu, vă propunem ca, în rândurile de mai jos, să vă prezentăm interviul pe care l-am realizat cu Mihaela PAPA, tânăra din Lungești care tocmai a promovat Examenul de Bacalaureat și nu oricum, ci numai cu note de 10! Ea dorește să urmeze cursurile Facultății de Medicină a Universității din Craiova și să devină medic. Deși va putea profesa oriunde în lume, Mihaela PAPA spune că dorește să-și trăiască viața aici, „pe plaiurile României, aproape de familie”.

Mihaela PAPA: „Profesorii sunt cei care fac diferența. Am avut minunata plăcere să cunosc atât de mulți dascăli extraordinari în cadrul liceului”

1.Spune-ne câteva lucruri despre tine pentru a te putea cunoaște mai bine. Cum a fost în liceu?

Numele meu este Mihaela Papa și am urmat profilul matematică-informatică în cadrul Colegiului Național „Gib Mihăescu” Drăgășani. Cu toate că locuiesc la țară de mică, acest lucru care nu m-a împiedicat să-mi ating adevăratul potențial! Drumul meu a început la Școala Gimnazială Lungești, unde domnul învățător Ionuț Dumitrașcu a pus bazele cunoștințelor mele. În continuare, am studiat la Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Drăgășani (clasele V-VIII). Am fost întâmpinată de două cadre didactice extraordinare, doamna Bărbulescu și doamna Bojan, care m-au susținut pe tot parcursul meu. Cu media 9,75 am intrat la profilul mult dorit, căci matematica m-a pasionat dintotdeauna! Odată cu acest moment, parcursul meu a cunoscut o evoluție deosebită. Toate experiențele trăite în liceu au modelat omul care sunt astăzi! Această metamorfoză nu ar fi fost posibilă fără ajutorul domnului Greaca Marin, un domn atât de respectuos! Dumnealui va rămâne, pentru mine, modelul dirigintelui excepțional! Doresc să adresez, de asemenea, nenumărate mulțumiri doamnei Alina Drăgușin, profesoara mea de Limba Română, de care m-am atașat din clipa în care am pășit în liceu! Mi-a insuflat curajul de a-mi face vocea auzită, gândirea critică, dorința de cunoaștere și, nu în ultimul rând, pasiunea pentru literatură. Sub îndrumarea dumneaei am participat la olimpiada națională „Tinerii dezbat” unde am obținut premiul al II-lea la faza județeană.

2.Care au fost secretele mediei maxime la Bacalaureat? Care a fost programul de pregătire?

Perseverența și ambiția sunt cele două constante care mi-au facilitat drumul către succes. Trebuie să recunosc că, alături de un dascăl potrivit și pregătit, acestea alcătuiesc formula completă! Profesorii sunt cei care fac diferența. Am avut minunata plăcere să cunosc atât de mulți dascăli extraordinari în cadrul liceului. Cu această ocazie le mulțumesc tuturor pentru munca depusă, atât pentru informațiile pe care mi le-au pus la dispoziție, cât și pentru vasta cultură generală pe care am construit-o alături de dumnealor! Am muncit mult, am învățat mult, iar bazele care au fost puse în școala generală mi-au fost, într-adevăr, de ajutor. Fără acestea, accederea către aprofundarea care se produce în timpul liceului devine mai puțin facilă. Pe parcursul primilor trei ani de liceu am încercat să absorb cât mai multe informații, astfel încât în clasa a XII-a am intrat cu certitudinea că voi reuși ce mi-am propus. În perioada pandemiei s-a născut pasiunea mea pentru lectură. Pe lângă avantajele deja cunoscute, lectura m-a ajutat, negreșit, să obțin nota maximă la examenul de bacalaureat, mai ales la Limba Română! Doamna Dinu, o profesoară excepțională, a fost cea care m-a inițiat în studiul aprofundat al matematicii. Am dobândit beneficii pe care le-am descoperit pe parcurs în mine: gândesc mult mai rațional, sunt foarte organizată (în comunicare, analiză), găsesc rapid soluții problemelor și sunt elocventă în vorbire. În cazul celei de-a treia probă, pe care am susținut-o la Biologie, pregătirea a început de-abia la începutul anului. Nu a fost greu deoarece am avut o afinitate pentru Anatomie. Per total, experiența mea cu acest examen a fost extraordinară! Am învățat atât de multe informații utile în timpul pregătirii! Nu în ultimul rând, le mulțumesc părinților mei pentru că mi-au fost alături în cele mai grele momente și în cele mai frumoase clipe, căci fără ei nu aș fi ajuns aici!

3.Ce dorești să faci mai departe? Ce facultate vrei să urmezi și ce te-a determinat să o alegi?

Îmi doresc tare mult să studiez Medicina în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie a Universității din Craiova. Întotdeauna mi-am dorit să ajut pe oricine are nevoie. Cred că e un sentiment inedit să știi că, prin munca ta, poți aduce fericire și alinare altor persoane. Pot spune că anul acesta m-a surprins în multe moduri, căci hotărârea de a deveni medic am luat-o la începutul clasei a XII-a! Am avut alături de mine multe persoane care m-au încurajat să fac ce-mi place și acum, după ce am studiat materia, cred că am făcut alegerea corectă.

Mihaela PAPA: „Peste 10 ani voi fi medic rezident într-un oraș mare, astfel încât să ajut cât mai mulți oameni”

4.Unde te vezi peste 10 ani din punct de vedere profesional?

Sunt ferm convinsă că îmi voi urma cariera în domeniul Medicinei! Deja presimt că facultatea va fi o nouă etapă extraordinară. Mă gândesc să particip la câteva experiențe de voluntariat. Peste 10 ani voi fi medic rezident într-un oraș mare, astfel încât să ajut cât mai mulți oameni. Pe lângă acest vis foarte important pentru mine, vreau să vizitez multe țări, să învăț despre culturile lor și să-mi completez biblioteca cu o serie de cărți în lumea cărora de abia aștept să pătrund!

5.Dar peste 20 de ani? Crezi că vei fi în țară sau în străinătate?

Sincer, nu doresc să-mi fac planuri pentru o perioadă atât de lungă de timp! Vreau să las viața să mă surprindă! Spontaneitatea m-a bucurat întotdeauna! Iubesc să călătoresc, dar acest lucru nu mă va determina să-mi mut reședința în altă țară. Îmi doresc să-mi trăiesc viața aici, pe plaiurile României, aproape de familie. Ce vă pot spune cu certitudine este că îmi voi menține dorința de a-mi depăși propriile limite. Am reușit anul acesta, voi reuși, cu siguranță, și în viitor!

Mulțumim pentru timpul acordat și îți ținem pumnii pentru realizarea visurilor!

Acum, după ce ați făcut cunoștință cu Mihaela PAPA, nu-i așa, stimați cititori, că ați avea încredere să vă lăsați în grija și pe mâinile ei, atunci când va deveni medic? Noi vom avea!

