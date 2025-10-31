Toleranță ZERO pentru cei care confundă localitatea Paușești Măglași cu «groapa de gunoi»!!!

În această dimineață (31 octombrie 2025, n.r.), reprezentanții Primăriei Păușești Măglași au fost sesizați că o persoană a confundat localitatea cu o «groapă de gunoi». Acest lucru nu a rămas fără repercusiuni, pentru persoana în cauză.

„Împreună cu polițiștii din localitate, ne-am deplasat la Valea Cheii, unde am surprins persoana respectivă în timp ce arunca deșeuri în loc nepermis. Rezultatul: o sancțiune contravențională în valoare de 10.000 lei!

Mulțumim domnilor polițiști pentru promptitudine și sprijin! Așa cum am promis, avem toleranță ZERO față de faptele care afectează curățenia și imaginea comunei noastre”, a precizat primarul localității, Ion Radi.