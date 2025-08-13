TÎRLEA-UȚĂ – O poveste cu numitor comun: ENESCU

12 iulie 1995: Ionela Târlea, antrenată de Viorica Enescu, stabilea recordul all-time al Europenelor U20 la Nice, în Franța, cu timpul de 55,26 secunde în proba de 400 m garduri. 30 de ani mai târziu, la Tampere în Finlanda, Ștefania Uță, antrenată de Alina Enescu reconfirmă talentul și tradiția atletismului vâlcean printr-un rezultat remarcabil: locul 1 cu un nou record al campionatului, 55,55 secunde, al patrulea timp în istoria probei.

O medalie de aur unicat la aceste campionat, ce clasează România pe locul 14 din totalul de 25 de țări ce au urcat pe podium la aceste Europene.

Dar ce poate fi mai frumos pentru cei care am trăit vremurile când profesoara Enescu și Ionela Tîrlea aduceau medaliile de aur la Râmnic decât să o vezi pe fata antrenoarei, profesoară la rându-i, Alina Enescu, triumfând cu Ștefania Uță pe același drum al atletismului?