Tema pentru 2026 a deputatului Eugen Neață: Drumul Expres spre autostrada Sibiu-Pitești

„Viața oamenilor poate fi îmbunătățită prin acțiune parlamentară. Și acțiunea parlamentară începe cu dialogul cu oameni, oricare ar fi ei, indiferent de ipostaza în care i-ai întâlnit. Pe stradă, la evenimente publice, la cumpărături, la slujba de duminică ori la nunta vreunui nepot. La conferințe de presă, în primăriile vâlcene pe care le vizitez și în biroul meu de parlamentar”, preciza deputatul social democrat de Vâlcea, Eugen Neață.

Finalul lunii decembrie și întreaga lună ianuarie sunt pentru parlamentarul vâlcean cele mai bogate în astfel de întâlniri. După evenimentele publice prilejuite de sărbătorile de iarnă, urmează un șir lung de întâlniri cu primarii vâlceni, în sediul primăriilor pe care aceștia de administrează. Localitățile vâlcene sunt principala sa sursă de informare. Îi urmează mediul de afaceri și mediile profesionale aflate în plină schimbare și modernizare. Apoi ziariștii, cu care acesta se întâlnește periodic și care sondează pe teren și află întotdeauna ce merge în viața cititorilor lor.

„Anul 2026 începe, pentru mine, cu tema majoră a acestei perioade, pentru vâlceni. Pe ce cale vom merge și în ce condiții, pentru a ne continua drumurile pe autostrada Sibiu-Pitești? Așa am început anul 2025 și așa voi începe și anul parlamentar 2026.

Punând această întrebare tuturor, și celor care pot răspunde la ea prin decizii guvernamentale și celor care trebuie să mi se alăture pentru a mări presiunea asupra decidenților naționali. Voi insista să pun în mod oficial această întrebare, formulând interpelări în Parlamentul României, cu riscul de a agasa și de a enerva. Noi, vâlcenii, avem o problemă din absența acestui drum de mare viteză și trebuie să ne folosim toate puterile de care dispunem pentru a obține ceea ce vrem. Subiectul nu este unul de dispute politice și de triste amintiri ale noilor și vechilor politicieni vâlceni, ci unul de maximă necesitate, acum. Mulțumesc de pe acum tuturor celor care mi se alătură în acțiunea parlamentară care va continua până la atingerea obiectivului pe care l-am stabilit. Drumul expres care să lege municipiul Râmnicu Vâlcea de autostrada Sibiu-Pitești!, declara deputatul vâlcean.