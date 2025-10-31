Șut, pasă, gol! ⚽

Sprijinim fotbalul vâlcean! Cu ocazia Adunării Generale a Asociației Județene de Fotbal Vâlcea de vineri, 31 octombrie, cele 85 de cluburi afiliate au primit echipamentele achiziționate cu sprijinul Consiliului Județean Vâlcea.

Anul acesta, AJF Vâlcea a beneficiat de o finanțare de 400.000 lei, printr-un concurs de proiecte, pentru susținerea fotbalului vâlcean.

Este al șaselea an consecutiv în care Consiliul Județean Vâlcea sprijină fotbalul din județ, atât cel de masă, cât și cel de performanță.

Prin proiectul din acest an, fiecare echipă afiliată AJF Vâlcea a primit echipament de joc, mingi, spray-uri pentru acordarea primului ajutor, dar și un set de 4 fanioane de colț.

De asemenea, arbitrii vâlceni au primit echipament oficial de joc, iar observatorii tricouri de prezentare.

Sunt un susținător convins al sportului, pentru că vreau ca tinerii vâlceni să aibă aici, acasă, șansa de a practica un sport, aproape de familiile lor.

Sportul înseamnă sănătate, disciplină și spirit de echipă. Iar eu vreau ca tinerii noștri să fie sănătoși și activi.

Felicit conducerea AJF Vâlcea și pe toți cei care susțin fotbalul din județ, dar mai ales pe primarii vâlceni care știu că fac eforturi mari pentru a sprijini sportul în localitate.

Constantin Rădulescu

Președinte CJ Vâlcea