Statul care nu te lasă nici să mori în condiții decente

Societatea românească și statul care își arogă dreptul de-a o reprezenta și-au dovedit de multe ori falimentul, dacă nu pe cel financiar, cel puțin din punct de vedere moral. Cum poate fi numit altfel un stat care nu e în stare să se îngrijească de azilele de bătrâni, de educația copiilor, de bolnavii din spitale? Dacă nu ești bun de muncă, statul și-a luat mâna de pe tine. Cel mai bun contribuabil e acela care se angajează de timpuriu, fără studii superioare, care bea, fumează și merge cu mașina, adică plătește accize și taxe, eventual mai joacă și ceva jocuri de noroc suprataxate și nu apucă pensia. Cinic, dar despre asta e vorba.

Singurii asistați social de care statul are mare grijă sunt parlamentarii și, dacă extindem termenul, întreaga clasă politică. N-aș vrea să generalizez, dar prea mulți dintre politicienii noștri n-au rupt gura târgului în domeniul pentru care s-au pregătit sau au considerat că munca nu-i de ei, breasla i-a ejectat ca pe niște rebuturi, și au găsit acest subterfugiu de a se cățăra pe putere. În aceste condiții, nu mai miră pe cineva că, din când în când, putregaiul iese de sub preș și le explodează unora în față. Se lasă cu câteva demisii, se trimit controale, se analizează, se mușamalizează și lucrurile reintră în normal. Statul merge înainte pe aceleași baze defecte. Așa s-a întâmplat cu infecțiile nosocomiale din spitale, cu incendiul din clubul Colectiv, iar acum cu „azilele groazei” din Voluntari. Aceeași scenetă proastă se repetă la nesfârșit pentru că, nu-i așa, românul are memoria scurtă.

Știți câte instituții ale statului aveau atribuții de serviciu în scandalul avizelor de la Asociația „Sfântul Gabriel cel Viteaz”? Să le luăm pe rând: Primăria Voluntari, Ministerul Muncii (Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov, Autoritatea Națională de Plăți și Inspecție Socială, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copiilor și Adopții, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități), Ministerul Sănătății (Direcția de Sănătate Publică Ilfov), Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov, Inspectoratul pentru Situații de Urgență), Ministerul Mediului (Garda de Mediu). Acum nu mai avem securiști, ci sinecuriști, pentru că în toate aceste instituții lucrează persoane plătite bine din vistieria statului tocmai ca să nu facă ceva, eventual să-și paseze atribuțiile de la unele la altele. În cazul Colectiv lucrurile n-au stat diferit, răspunderea pentru avize și autorizații de funcționare a fost pasată de la o instituție la alta. Și similitudinile pot continua. Primarul Piedone tocmai a ieșit din închisoare și urmează a fi repus în drepturi. Cam asta e țara în care trăim, de care unii s-au săturat până peste cap și și-au luat câmpii. Pentru că, ce să vezi, sub oblăduirea statului român nu numai că nu poți trăi civilizat, dar nici măcar nu poți muri în condiții decente. Bătrânii tratați în condiții inumane din centrele de ocrotire aparținând Asociației „Sfântul Gabriel cel Viteaz” ne stau mărturie.