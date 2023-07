Drum lin printre stele, Sandule!

Email the Author

A plecat dintre noi Alexandru Ghibirdic, un profesionist desăvârșit și un om de nădejde alături de care orice întreprindere părea realizabilă. A făcut performanță în toate pozițiile pe care le-a ocupat și am avut norocul să îl am alături, cu sfaturi, cu idei, cu multe ore de muncă înșiruite după terminarea programului de lucru, pentru a duce la bun sfârșit proiecte importante pentru oraș și locuitorii săi. Drum lin spre ceruri, Sandule, si Dumnezeu să te odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate!

