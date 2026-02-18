Deputat Eugen Neață: „Râmnicu Vâlcea riscă să rămână singurul municipiu reședință de județ fără legătură rapidă cu o autostradă”

Este deja cunoscută insistența deputatului Eugen Neață, pentru un proiect de mare importanță al Județului Vâlcea – Drumul Expres prin care Rm. Vâlcea să aibă legătură directă cu Autostrada Sibiu-Pitești. Interpelările adresate tuturor factorilor decidenți s-au întors și cu câteva răspunsuri, care nu neapărat că mișcă foarte tare situația, dar o țin activă în atenția autorităților pentru a parcurge toți pașii legali și în cele din urmă să se întâmple. Parlamentarul vâlcean, Eugen Neață a primit la Parlamentul României răspunsul la încă una dintre interpelările pe care le-a adresat prim-ministrului în legătură cu drumul expres de care Râmnicu Vâlcea are atâta nevoie să ajungă pe autostrada Sibiu-Pitești.

De data aceasta, Guvernul României – sub semnătura ministrului transporturilor Ciprian Constantin Șerban – răspunde foarte simplu la întrebarea vâlcenilor despre acest drum. „La data prezentei (29.01.2026), se află în derulare Contractul de servicii privind elaborarea Studiului de prefezabilitate pentru Drum Găneasa (DX12) – Râmnicu Vâlcea – Tigveni (A1)”. Și, mai departe: „În prezent, prestatorul revizuiește analiza cost-beneficiu aferentă Studiului de prefezabilitate” urmând ca acesta să parcurgă mai apoi un drum de avizare, descris în document.

„După avizare, ministerul stabilește strategia de urmat și demarează procedura de achiziție a unui contract de realizare a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții pentru care s-a optat. Despre finanțarea realizării drumului poate fi vorba numai după avizarea și aprobarea investiției, conform Legii finanțelor publice. Pașii aceștia sunt obligatorii. Nerăbdarea noastră este firească și ne vom folosi de ea pentru a reveni asupra subiectului cu noi întrebări. Este clar acum că așteptarea fără dialog cu decidenții guvernamentali nu ne-a folosit la nimic. Drumul expres de care avem nevoie trebuie obținut și insistența mea și a celor care ne reprezintă la toate nivelurile nu poate fi decât benefică pentru atingerea scopului pe care îl avem. Am reluat în interpelarea despre care este vorba aici toate argumentele pe care le putem avea pentru a convinge și pentru a grăbi realizarea unei legături civilizate cu autostrada Sibiu-Pitești. Râmnicu Vâlcea riscă să rămână singurul municipiu reședință de județ fără legătură rapidă cu o autostradă. Am mai spus-o și o voi repeta ori de câte ori va fi nevoie, un asemenea statut poate fi falimentul unei întregi generații de oameni publici din comunitatea noastră. Mai mult decât atât, evoluțiile economice și sociale din această regiune pot fi extrem de nefavorabile în viitorul nu prea îndepărtat”, a precizat deputatul Eugen Neață.