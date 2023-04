Sărbătorile Pascale – prilej de a crea amintiri emoționante alături de oameni frumoși

Email the Author

Sărbătorile Pascale sunt un prilej de a crea amintiri emoționante alături de oameni frumoși. Vi-i prezint pe Ștefan și Adriana. Ștefan este un adolescent de 16 ani, elev la Liceul Forestier, din Râmnicu Vâlcea. În urmă cu aproape două luni, Ștefan a trăit una din cele mai mari provocări ale vieții, când prietenul lui a căzut în răul Olt. Ceea ce putea să se transforme într-o tragedie, a devenit o poveste cu final fericit pentru că Ștefan a avut atât prezență de spirit, cât și curaj. Până la sosirea echipajelor de pompieri, a făcut tot ce a putut pentru a-și salva prietenul. Mulțumim Ștefan, pentru lecția pe care ne-ai oferit-o! Adriana Florentina are 13 ani și este elevă în clasa a VI a la Liceul Preda Buzescu din Berbești. Materiile ei preferate sunt matematica, fizica, dar mai ales geografia. A participat la Olimpiada de Geografie, faza județeană, după ce a luat locul I la faza locală din Berbești. Devotamentul și modestia lui Ștefan, perseverența și dedicarea Adrianei m-au determinat ca împreună cu Organizația Femeilor Liberale Vâlcea, Mihaela Andreianu și Narcisa Stan să grăbim sosirea iepurașului de Paște, care le-a aflat dorințele. Le urez sărbători luminate și liniștite, alături de familie, iar vouă, prieteni, Sărbătorile Pascale să vă aducă speranță, liniște și bunăstare!

