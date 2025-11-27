RotaKids Râmnic asigură noile condeie vâlcene

Rotary Club Râmnic a organizat recent lansarea cărții „Povestiri rostogolite II”, un demers inedit al copiilor de la Rota Kids Râmnic. Noul val de scriitori vâlceni s-a putut bucura astfel de o seară memorabilă în care a dat autografe și s-a aflat în centrul atenției pentru istorioarele pline de imaginație pe care le-au întins de hârtie și cu care și-au emoționat familiile și prietenii. Pentru începutul lor de drum într-ale condeiului, le urăm succes: Beatrice Bulacu, Teodora Trăistaru, Ioana Cismaru, Teodor Nicolaes Niculicea, Luca Andrei Rizoiu, Tudor Popescu, Sofia Săndoiu, Patricia Ștefeania Bercea, Iasmina Daria și Mara Beatrice Băiță.