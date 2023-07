REVEDERE LA 63 DE ANI de la absolvirea Liceului „Alexandru Lahovari”

Email the Author

La invitația ing. Apostol Zamfira, președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Curtea de Argeș, un grup de pensionari (ingineri, profesori, cadre medicale etc), condus de către ing. Sorin Zamfirescu (fost primar al municipiului Râmnicu Vâlcea) și prof. Monica Perovici, au vizitat Orașul Regal. După vizitarea zonei centrale, grupul a poposit la Liceul Industrial „Regele Mihai I”. Prof. Elena Derviș, directoarea instituției de învățământ, în calitate de gazdă, a oficiat primirea delegației, conform tradiției românești, cu pâine și sare. Ca un bun manager, aceasta a scos în evidență modul de desfășurare a instruirii tehnologice și teoretice, practicat în cadrul liceului. S-au vizitat o parte din laboratoare și săli de clasă. S-a evidențiat gradul de dotare a liceului, precum și activitățile legate de procesul educațional și modul de colaborare cu alte instituții implicate în instruirea elevilor. În continuare, ing. Andrei Grigorescu a invitat oaspeții să viziteze Muzeul de Istorie și Civilizație a Lemnului, al cărui „artizan” este amenajat în clădirea anexă a școlii. Piesele expuse au redat dezvoltarea utilizării lemnului pe diferite etape ale evoluției și civilizației umane. Oaspeții au fost plăcut impresionați de originalitatea exponatelor și au adresat felicitări în acest sens. În finalul vizitei, dir. Elena Derviș a menționat contribuția deosebită adusă de cei doi foști directori (ing. Apostol Zamfira – timp de 12 ani și ing. Andrei Grigorescu – 16 ani) la perfecționarea procesului de învățământ și a dotării liceului, contribuind în acest mod la afirmarea pe plan național a unității școlare. Numeroasele premii obținute de elevi la concursurile de meserii, în domeniul prelucrării lemnului, concepția și editarea de manuale școlare, participarea la simpozioane și conferințe naționale etc. stau mărturie în acest sens. Se mulțumește gazdelor pentru amabilitatea dovedită și se urează succes pe mai departe. Ulterior, grupul a vizitat complexul mănăstiresc Necropola Regală în prezența preotului Adrian Enache. Cu această ocazie s-au evidențiat eforturile care se fac pentru conservarea patrimoniului mănăstiresc și perpetuarea educației spirituale. Valorile culturale sunt expuse în muzeul mănăstirii, amenajat prin străduința și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului. Preotul Adrian Enache, cu o înaltă ținută profesională, a explicat semnificația și importanța fiecărei piese expuse. Vizitatorii au rămas încântați și și-au expus părerile în cartea de onoare a muzeului. În ultima parte a vizitei, aceștia au participat la o masă festivă organizată la Restaurantul Posada, unde au aniversat 63 de ani de la absolvirea cursurilor în cadrul Liceului Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea. S-a păstrat un moment de reculegere în memoria colegilor și profesorilor trecuți la cele veșnice, de-a lungul timpului. La petrecere s-au spus glume și întâmplări hazlii, trăite de participanți în timpul liceului, facultății sau la locurile de muncă. Atmosfera plăcută creată de muzica ambientală și produsele culinare argeșene a fost întregită de momentul artistic oferit de Ansamblul folcloric Posada. După aclamarea tortului aniversar, s-a intonat imnul Gaudeamus Igitur, absolvenții și-au strâns mâinile, urându-și sănătate, și-au luat rămas bun cu speranța unei revederi… La mulți ani absolvenților Liceului „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea! Sursă foto: Luana ARSENE

