Ajuns iată la ediția cu numărul doi, evenimentul „Fii cool la cule” programează o nouă oportunitate de promovare turistică a județului nostru. Pe parcursul a trei zile de vară, în perioada 21-23 iulie 2023, comuna Măldărești va vibra din nou sub „asediul” atâtor evenimente cultural-artistice, dar și a numărului de turiști, din județ, dar și din țară, care „amenință” deja cu o prezență masivă în zona care va juca și anul acesta rolul de gazdă. Adică în preajma cunoscutelor cule din comuna Măldărești. Mai multe detalii în imaginea atașată!

