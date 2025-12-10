Primul premiu internațional pentru sport!

Astăzi am fost gazde pentru Gala Baschetului Românesc 2025 – Sucursala Regională 3, un eveniment care aduce în prim-plan performanța, pasiunea și angajamentul față de baschetul românesc.

Îi mulțumesc doamnei Carmen Tocală, președinta FRB, pentru distincția de recunoaștere internațională a contribuției aduse la dezvoltarea baschetului românesc, pe care mi-a oferit-o astăzi. Este primul premiu de acest fel, pentru care sunt recunoscător și onorat.

Vă asigur că voi rămâne un susținător al baschetului și al sportului vâlcean.

CS Vâlcea 1924 este un proiect de suflet. Am reușit performanță europeană la numai trei ani de la înființare, iar acest lucru arată seriozitatea și forța sportivilor care se pregătesc aici.

Clubul nu înseamnă doar baschet. Avem peste zece discipline sportive și peste o mie de sportivi vâlceni care muncesc zi de zi pentru rezultate în numele clubului.

Felicitări tuturor și un an nou cu multe performanțe sportive!