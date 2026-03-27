Primăria Horezu, oficial în „casă nouă”

Scris deAlin Emilian Tudoroiu, 27 martie 2026

Primaria orasului Horezu a inaugurat oficial sediului nou al institutiei, cladire cu o deosebita valoare istorica pentru comunitate, recent reablilitata si modernizata, pentru a raspunde nevoilor  administratiei publice locale. Imobilul a fost construit in anul 1934, de catre Prefectura Judetului Valcea, Prefect la aceasta data fiind  Eugen Bacescu,  avand initial destinatia de local de judecatorie si pretura, fiind una dintre cladirile reprezentative ale epocii din aceasta zona. De-a lungul timpului, aceasta a avut un rol important in viata administrativa a comunitatii.

Valoarea totala a proiectului a fost de 6.171.316,66 lei  din care  valoarea contributiei comunitare a proiectului a fost de 2.484.734,79 lei-Planul  National de Redresare si Rezilienta-Componenta  10-Fondul Local si  3.686.581,87 lei au fost asigurati din fonduri proprii.

Lucrarile de reabilitare si modernizare au avut ca scop atat conservarea valorii istorice a cladirii, cat si adaptarea acesteia la standardele moderne, prin imbunatatirea eficiente energetice, modernizarea instalatiilor si crearea unui spatiu functional si accesibil pentru public. S-a reusit astfel redarea comunitatii a unei cladiri cu valoare istorica fiind un exemplu de respect pentru trecut si responsabilitate pentru viitor.

Evenimentul de inaugurare s-a desfasurat in prezenta autoritatilor locale si judetene, angajati ai Primariei orasului Horezu, cetateni, la ceremonie participand, de asemenea, un sobor de preoti care a oficializat slujba de sfintire.

 