Primăria Horezu, oficial în „casă nouă”

Primaria orasului Horezu a inaugurat oficial sediului nou al institutiei, cladire cu o deosebita valoare istorica pentru comunitate, recent reablilitata si modernizata, pentru a raspunde nevoilor administratiei publice locale. Imobilul a fost construit in anul 1934, de catre Prefectura Judetului Valcea, Prefect la aceasta data fiind Eugen Bacescu, avand initial destinatia de local de judecatorie si pretura, fiind una dintre cladirile reprezentative ale epocii din aceasta zona. De-a lungul timpului, aceasta a avut un rol important in viata administrativa a comunitatii.

Valoarea totala a proiectului a fost de 6.171.316,66 lei din care valoarea contributiei comunitare a proiectului a fost de 2.484.734,79 lei-Planul National de Redresare si Rezilienta-Componenta 10-Fondul Local si 3.686.581,87 lei au fost asigurati din fonduri proprii.

Lucrarile de reabilitare si modernizare au avut ca scop atat conservarea valorii istorice a cladirii, cat si adaptarea acesteia la standardele moderne, prin imbunatatirea eficiente energetice, modernizarea instalatiilor si crearea unui spatiu functional si accesibil pentru public. S-a reusit astfel redarea comunitatii a unei cladiri cu valoare istorica fiind un exemplu de respect pentru trecut si responsabilitate pentru viitor.

Evenimentul de inaugurare s-a desfasurat in prezenta autoritatilor locale si judetene, angajati ai Primariei orasului Horezu, cetateni, la ceremonie participand, de asemenea, un sobor de preoti care a oficializat slujba de sfintire.