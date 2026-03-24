Percheziții într-un dosar de fraudă cu deșeuri. Vâlcea prezentă!

Potrivit Mediafax (www.mediafax.ro), astăzi (24.03., n.r.) polițiștii au pus în executare 83 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în 13 județele din țară. Bineînțeles că Vâlcea nu putea să lipsească din acest șir. Așa mai vine câte un răspuns din eter de ce în județul nostru există printre cele mai mici grile de salarizare, în comparație cu ce tranzacții imobiliare se fac și ce mașini de lux defilează. Așadar Ilfov, Mehedinți, Ialomița, Argeș, Olt, Gorj, Călărași, Buzău, Vâlcea, Teleorman, Dolj, Hunedoara și Constanța au fost județele vizate.

Conform comunicatului transmis de Poliția Capitalei, preluat de aceeași sursă (mediafax.ro), „din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2021 – noiembrie 2025, reprezentanții a 27 de societăți comerciale, ar fi creat și operaționalizat circuite fictive de înregistrare a unor operațiuni comerciale privind colectarea deșeurilor. În fapt, aceștia ar fi raportat către organizațiile de transfer de responsabilitate cantități de deșeuri semnificativ mai mari decât cele reale, iar aceste date ar fi fost acceptate, în scopul îndeplinirii obligațiilor anuale față de producători și al obținerii unor sume de bani în mod fraudulos”. Prejudiciul cauzat ar ajunge la aproximativ 237.000.000 de lei.

Potrivit sursei citate, prejudiciul reprezintă contribuțiile care ar fi trebuit achitate pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri aferente obiectivelor asumate și cele efectiv colectate și valorificate, conform legislației.

Persoanele bănuite de comiterea faptelor au fost depistate și urmează să fie conduse la audieri, urmând ca față de acestea să fie dispuse măsurile legale.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și spălarea banilor.