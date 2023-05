Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Miercuri, 24 mai 2023, la invitația Excelenței Sale Doamna Tamar Beruchashvili, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Georgiei în România, conf. univ. dr. Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea, a participat la o recepție oferită de Ambasada Georgiei în România cu prilejul Zilei Independenței Georgiei. Pe data de 26 mai este marcată Ziua Națională a Republicii Georgia. În această zi se sărbătorește adoptarea, pe 26 mai 1918, a Actului de Independență care a înființat Republica Democrată Georgia, după Revoluția Rusă din anul 1917. România are o legătură de suflet cu Georgia, deoarece Iviria (vechea denumire a Georgiei de astăzi) este locul de naștere al lui Antim Ivireanul, autor, tipograf, gravor, teolog, episcop și mitropolit. Deși străin de ţară, de limba acestui popor românesc şi de obiceiurile și tradițiile sale, Antim Ivireanul a ştiut să se apropie atât de sufletul poporului, cât și de credinţa lui. Sfântul Antim Ivireanul este ocrotitorul spiritual al Râmnicului și patronimul Bibliotecii Județene Vâlcea. El a ajuns în Țara Românească, la București, ca tipograf adus din Turcia de domnitorul Constantin Brâncoveanu și de patriarhul Ierusalimului, Hrisant Notara. Nu peste multă vreme de la sosirea sa, Antim Ivireanul a preluat conducerea tipografiei domnești, contribuind la formarea unei adevărate școli tipografice la Snagov și apoi la Râmnic. În anul 1705, în calitate de episcop de Râmnic, Antim a înființat prima tipografie din Râmnic, imprimând un „Evhologhion” în limba română și lucrarea „Învățătură pre scurt pentru taina pocăinţii”. El a fost ales, la data de 28 ianuarie 1708, mitropolit al Țării Românești. Între România și Republica Georgia s-au stabilit legături frumoase și trainice, care datează de peste 300 de ani, fiind menite să consolideze relațiile culturale, religioase și diplomatice între cele două țări. În contextul sărbătoririi Zilei Naționale a Georgiei, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea urează «La Mulți Ani» Republicii Georgia!

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878

Caseta redacțională Președinte de Onoare: Ioan Barbu

Director onorific: Lilian ZAMFIROIU

Administrator: Sorin Alexandru Barbu

e-mail: office@curierul.ro

Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu

e-mail: publicitate@curierul.ro

Corespondenți Germania:

Dr. Radu Dobrescu

Dr. Christian Pelshenke

Redactori-colaboratori (redactia@curierul.ro):

Marius Constantin Ciutacu, Sebastian Iulian Cîrciu, Gabriel Teodorescu

Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România

Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;

Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;

www.curierul.ro

www.curieruldevalcea.ro

ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597